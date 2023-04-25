Билялетдинов про 2:1 с ЦСКА: «Ак Барс» вышел воевать и выигрывать. Ребята играли самоотверженно»

Зинэтула Билялетдинов считает, что хоккеисты «Ак Барса» играли самоотверженно против ЦСКА.

Казанский клуб обыграл (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3.

– Впечатления очень хорошие. Команда вышла воевать и выигрывать этот матч. Мы делали все для победы. Ребята молодцы, они выполнили игровое задание, играли самоотверженно.

– Можем говорить, что тот момент, когда команда играла в меньшинстве, стал переломным и прибавил сил?

– Это был важный момент. Ребята молодцы, отстояли. Конечно, это помогает, поднимается настроение и обстановка совершенно другая становится, – сказал главный тренер «Ак Барса» .