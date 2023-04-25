Билялетдинов про 2:1 с ЦСКА: «Ак Барс» вышел воевать и выигрывать. Ребята играли самоотверженно»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов считает, что хоккеисты «Ак Барса» играли самоотверженно против ЦСКА.

Казанский клуб обыграл ЦСКА (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3.

– Впечатления очень хорошие. Команда вышла воевать и выигрывать этот матч. Мы делали все для победы. Ребята молодцы, они выполнили игровое задание, играли самоотверженно.

– Можем говорить, что тот момент, когда команда играла в меньшинстве, стал переломным и прибавил сил?

– Это был важный момент. Ребята молодцы, отстояли. Конечно, это помогает, поднимается настроение и обстановка совершенно другая становится, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doronya
Зелёные реально стараются во всех матчах серии! Было бы несправедливо, если бы и сегодня цска зафартило
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sadam-kzn
Все верно. Морально-волевые решают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
2 определяющих момента, первый: шайба на ленточке ворот от армейцев в начале второго периода (стало бы 2:0),ну и конечно нереализованное удаление 2+2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
утиный пляжик
Просто лучший !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Doronya
Зелёные реально стараются во всех матчах серии! Было бы несправедливо, если бы и сегодня цска зафартило
Полностью поддерживаю....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Ответ Doronya
Зелёные реально стараются во всех матчах серии! Было бы несправедливо, если бы и сегодня цска зафартило
Согласна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий