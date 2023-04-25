Камила Валиева: «Ура! «Ак Барс» победил. Поздравляю всех, кто болел»

Теги Ак Барс ЦСКА Кубок Гагарина женское катание Камила Валиева Хоккей

Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы «Ак Барса» над ЦСКА.

Казанский хоккейный клуб обыграл ЦСКА (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3.

«Ура! Победа! «Ак Барс» победил.

Поздравляю всех, кто болел», – сказала Валиева.

Фигуристка была гостем передачи «Ак Барс Шоу».

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7 комментариев

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сервисник
Спасибо, Солнышко!
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internazionale_nerazzurri
Поздравляю всех, кто болел- сказала Валиева. Ну, а мы дополним в свою очередь «выздоравливайте».
А если серьезно поздравляю болельщиков «Ак Барса». Подарили нейтральным зрителям, как минимум ещё одну игру финала.
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Зайка6006
Ураааа!!!
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несахар
камила не черная метка!
камила счастливая метка!
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ermol@y
Погнали
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Леонид Надбитов
С днём рождения, Ангел! Камила принесла победу "Ак Барсу"! Ура!
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