Камила Валиева: «Ура! «Ак Барс» победил. Поздравляю всех, кто болел»

Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы «Ак Барса» над ЦСКА.

Казанский хоккейный клуб обыграл ЦСКА (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3.

«Ура! Победа! «Ак Барс» победил.

Поздравляю всех, кто болел», – сказала Валиева.

Фигуристка была гостем передачи «Ак Барс Шоу».