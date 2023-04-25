Камила Валиева: «Ура! «Ак Барс» победил. Поздравляю всех, кто болел»
Фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы «Ак Барса» над ЦСКА.
Казанский хоккейный клуб обыграл ЦСКА (2:1) в пятом матче серии Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3.
«Ура! Победа! «Ак Барс» победил.
Поздравляю всех, кто болел», – сказала Валиева.
Фигуристка была гостем передачи «Ак Барс Шоу».
А если серьезно поздравляю болельщиков «Ак Барса». Подарили нейтральным зрителям, как минимум ещё одну игру финала.
камила счастливая метка!