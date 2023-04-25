Агент Ничушкина о том, что игрок покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем: «Это не так»

Теги Колорадо НХЛ Марк Гандлер Валерий Ничушкин алкоголь и спорт Хоккей

Агент Валерия Ничушкина высказался о том, что хоккеист не играет за «Колорадо».

Он опроверг информацию о том, что Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» из-за инцидента с алкоголем.

«Ничушкин покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем? Это не так», – сказал Марк Гандлер.

Серавалли о том, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо»: «Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с алкоголем. Что-то случилось в отеле»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Иванов
Либо кого-нибудь поколотил, либо что-то в таком роде. Учитывая, что раньше не было таких эксцессов с Валерой, вряд ли он взял и просто нажрался в разгар плова. Да и если бы надрался, Сакик бы просто штрафанул на пару десятков тысяч и отправил бы его тренироваться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damn Daaamn
Ответ Jeff Lebowski
Втащил, может, Натану по щам в виде воспитательной меры.
всё-таки тренер, может себе позволить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den_Gordey_1301
Ну не. Так вообще не надо. Только карьеру реанимировал, а я уже было подумал несколько лет назад, что он возвращается в КХЛ на постоянку.Прошлый плов прекрасно отработал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
С кем не бывает,Радулова с Костицыным тоже выгоняли из Нэшвила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Улетел с Гусевым пивка попить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ответ Den_Gordey_1301
Он с Гусевым дружит, что ли?
собутыльник необязательно должен быть другом. тут скорее общие увлечения, хобби , так сказать.😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ LLlnaK
Если это не так, то почему бы не рассказать как на самом деле? Если бы дело было с какими-либо семейными трудностями, из этого не стали бы делать большой тайны. А пока всё это крайне дурно пахнет.
Втащил, может, Натану по щам в виде воспитательной меры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ответ Damn Daaamn
всё-таки тренер, может себе позволить
Безусловно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий