Агент Ничушкина о том, что игрок покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем: «Это не так»
Агент Валерия Ничушкина высказался о том, что хоккеист не играет за «Колорадо».
Он опроверг информацию о том, что Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» из-за инцидента с алкоголем.
«Ничушкин покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем? Это не так», – сказал Марк Гандлер.
Серавалли о том, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо»: «Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с алкоголем. Что-то случилось в отеле»
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