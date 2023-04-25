Агент Ничушкина о том, что игрок покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем: «Это не так»

Агент Валерия Ничушкина высказался о том, что хоккеист не играет за «Колорадо».

Он опроверг информацию о том, что Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» из-за инцидента с алкоголем.

«Ничушкин покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем? Это не так», – сказал Марк Гандлер.

Серавалли о том, что Ничушкин покинул расположение «Колорадо»: «Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с алкоголем. Что-то случилось в отеле»