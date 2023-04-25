Ротенберг поздравил Третьяка с днем рождения: «Именно с ним связано возрождение нашего хоккея. Каждый год у нас новые звезды – это тоже плод его усилий»

Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с днем рождения.

Сегодня, 25 апреля, трехкратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР и действующему президенту ФХР исполнился 71 год.

«От всей души поздравляю своего учителя и старшего товарища Владислава Александровича Третьяка с днем рождения!

В детстве я и мечтать не мог о том, чтобы работать вместе с легендой такой величины. Владислав Александрович и сегодня остается примером и ориентиром для тысяч вратарей по всему миру. Наши нынешние вратарские звезды – его последователи.

Третьяк не остановился на роли великого игрока – он успешно тренировал, входил в штаб сборной России на Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити, где мы взяли серебро и бронзу.

Именно с Третьяком связано возрождение нашего хоккея. Владислав Александрович стал главой ФХР в 2006 году – с тех пор мы четыре раза выиграли чемпионат мира, завоевали золотые медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, вернули себе лидирующие позиции на всех уровнях – от национальной сборной до юниоров.

Каждый год у нас появляются новые звезды – и это тоже плод усилий Третьяка. Спасибо Вам, Владислав Александрович за вашу работу! Вместе мы сделаем наш хоккей еще лучше!» – написал первый вице-президент и главный тренер в своем телеграм-канале.