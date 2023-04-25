Ротенберг поздравил Третьяка с днем рождения: «Именно с ним связано возрождение нашего хоккея. Каждый год у нас новые звезды – это тоже плод его усилий»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с днем рождения.

Сегодня, 25 апреля, трехкратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР и действующему президенту ФХР исполнился 71 год. 

«От всей души поздравляю своего учителя и старшего товарища Владислава Александровича Третьяка с днем рождения!

В детстве я и мечтать не мог о том, чтобы работать вместе с легендой такой величины. Владислав Александрович и сегодня остается примером и ориентиром для тысяч вратарей по всему миру. Наши нынешние вратарские звезды – его последователи.

Третьяк не остановился на роли великого игрока – он успешно тренировал, входил в штаб сборной России на Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити, где мы взяли серебро и бронзу.

Именно с Третьяком связано возрождение нашего хоккея. Владислав Александрович стал главой ФХР в 2006 году – с тех пор мы четыре раза выиграли чемпионат мира, завоевали золотые медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, вернули себе лидирующие позиции на всех уровнях – от национальной сборной до юниоров.

Каждый год у нас появляются новые звезды – и это тоже плод усилий Третьяка. Спасибо Вам, Владислав Александрович за вашу работу! Вместе мы сделаем наш хоккей еще лучше!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в своем телеграм-канале. 

21 комментарий

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Mohnatiy
"Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"
И.А. Крылов, басня "Кукушка и петух".
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avcgloronalduMU
друг другу наяривают поклоны
+10
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Кеша
Кукушка хвалит петуха за то , что тот хвалил кукушку . А все тренеры детских школ , которые ставят детям катание , развивают игровой интеллект, прививают с ранних пор любовь к хоккею -это не в счет . Это просто разнорабочие . Сейчас два гения по рождению новых хоккейных звезд в стране - Ротенберг и Третьяк !
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йозе марино
про катки ничего не сказал)
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Sanan1908
А где новые звезды?))
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Maksmen1995
Мдааа. Сколько же лжи здесь..
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Алар
Читал ли Ротенберг басню Крылова)))
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Александр Митраков
На английском поведение хоккейных чинуш называется circle jerk
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Олег Кузнецов
Ответ Mohnatiy
"Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку" И.А. Крылов, басня "Кукушка и петух".
С именем Третьяка я связываю полный застой в хоккее.
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Павел Гаврош
А он там не намекнул ему что пора бы уже на пенсию.Ромка то явно будующий президент ФХР.Будет скоро рассказывать как он с пелёнок мечтал им стать.
+3
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k0ks
оооо Ромка)) куда ж без тебя то милый))
+2
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Александр Милитинов
Господи, в какой реальности они живут? 10 лет назад чемпионат мира выиграли в последний раз! Про Олимпиаду - все и так все знают
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barsik94
🐒
+1
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adimsonekat
Какие лидирующие позиции мы вернули??!?!?
+1
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Олег
Вот с....ка и подхолим. Везде успеет,без Ромки не
куда....Цирк уехал а 🤡 остались...🤣
+1
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Evincive
Льстец подобен змее, которая долго лижет свою жертву, прежде чем проглотить ее.
П. Буаст
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shahmur
о каком возрождении он говорит, катимся под горочку, максимум стабилизировал регресс
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leon74
Ну и лис же этот Ромка,подмазывается к чужой славе 🦊
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Сергей Жарковский
Гадкий пополиз!👎
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заводчанин
Рома у нас у всех каждый год звёзды появляются, но не нужно всех в Питер забирать
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Олег
Ответ Павел Гаврош
А он там не намекнул ему что пора бы уже на пенсию.Ромка то явно будующий президент ФХР.Будет скоро рассказывать как он с пелёнок мечтал им стать.
Точно подметил. 🤣👍
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