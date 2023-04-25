Самсонов отразил 27 бросков «Тампы» из 31 в 4-м матче серии, включая буллит. Победа – 3-я подряд в этом плей-офф

Илья Самсонов отразил 27 бросков «Тампы» из 31 в 4-м матче серии, победа – 3-я подряд.

« » обыграл «Лайтнинг» (5:4 ОТ) и увеличил преимущество в первом раунде Кубка Стэнли (3-1).

В первом периоде при счете 0:0 российский вратарь отразил штрафной бросок в исполнении Брэндона Хэйгла.

Всего в серии российский вратарь пропустил 15 шайб, отразив в общей сложности 106 бросков из 121 (87,6% сэйвов).

С его статистикой можно также ознакомиться здесь.