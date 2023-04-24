Никита Щитов: «Не понимаю, за счет чего «Ак Барс» может выиграть. ЦСКА выглядит очень круто, Радулова перекрыли, не видно Шипачева и Кагарлицкого»

Теги Ак Барс ЦСКА Никита Щитов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Никита Щитов не понимает, за счет чего «Ак Барс» может обыграть ЦСКА.

ЦСКА ведет 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина.

«На мой взгляд, ЦСКА подошел в классном физическом состоянии. Команда очень круто выглядит.

С первых минут вчерашнего матча было понятно, что она выиграет. Это очень хорошая и мобильная команда с четкими и слаженными действиями.

ЦСКА очень плотно перекрыл лидеров «Ак Барса», не давая им ничего сделать. Видно, что против Вадима Шипачева близко играют. Радулова также перекрыли.

У армейцев мощная команда. Мне кажется, что они могут закончить серию в пятом матче. Я не вижу, за счет чего «Ак Барс» может перестроиться.

Сейчас ЦСКА выглядит явным фаворитом. Команда играет очень мощно. Пока я не понимаю, за счет чего может выиграть «Ак Барс».

Его лидеров закрыли, их не видно. Радулов еще что-то старается сделать, но Шипачева с Кагарлицким не видно», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже

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6 комментариев

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Кеша
А вот и экспертное мнение shamarina. Все знает . Бггг. При этом по его словам хоккей он не смотрит совсем , но все знает . А если кто увидел бы его на коньках , то это пособие , как не надо катить .
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Кеша
Кагарлицкому и Шипачеву не хватает скорости . Шипачев очень рукастый, но всегда был тихоходом . Потому и накрывают их . Один Радулов рвет жилы . Ну , может еще Воронков с Галиевым . Но как ни странно , возможно , именно завтра эти игроки выдадут что -то фееричное .
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Камбоджа134
Согласен, Ак Барс обречен, если у тебя вратарь из-за ворот пропускает расчитывать не на что. Недаром мэтр говорил Билялов не для больших дел - как в воду глядел. Да и Бил, конечно не пальцем деланный, но в Великой пятерке всех времён и народов не играл…
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Олег Усов
серия равных соперников. за счёт чего акбарс один матч выиграл? и еле скрипя 2 проиграл? как будто тут громят недоармейцы барсов-)
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Кеша
Мне кажется , что ты рукастый , что Дзюба рядом с тобой Агнец Божий .
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