Никита Щитов: «Не понимаю, за счет чего «Ак Барс» может выиграть. ЦСКА выглядит очень круто, Радулова перекрыли, не видно Шипачева и Кагарлицкого»

Никита Щитов не понимает, за счет чего «Ак Барс» может обыграть ЦСКА.

ЦСКА ведет 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина.

«На мой взгляд, ЦСКА подошел в классном физическом состоянии. Команда очень круто выглядит.

С первых минут вчерашнего матча было понятно, что она выиграет. Это очень хорошая и мобильная команда с четкими и слаженными действиями.

ЦСКА очень плотно перекрыл лидеров « », не давая им ничего сделать. Видно, что против близко играют. Радулова также перекрыли.

У армейцев мощная команда. Мне кажется, что они могут закончить серию в пятом матче. Я не вижу, за счет чего «Ак Барс» может перестроиться.

Сейчас ЦСКА выглядит явным фаворитом. Команда играет очень мощно. Пока я не понимаю, за счет чего может выиграть «Ак Барс».

Его лидеров закрыли, их не видно. Радулов еще что-то старается сделать, но Шипачева с Кагарлицким не видно», – сказал бывший защитник клубов .

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже