Никита Щитов: «Не понимаю, за счет чего «Ак Барс» может выиграть. ЦСКА выглядит очень круто, Радулова перекрыли, не видно Шипачева и Кагарлицкого»
Никита Щитов не понимает, за счет чего «Ак Барс» может обыграть ЦСКА.
ЦСКА ведет 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина.
«На мой взгляд, ЦСКА подошел в классном физическом состоянии. Команда очень круто выглядит.
С первых минут вчерашнего матча было понятно, что она выиграет. Это очень хорошая и мобильная команда с четкими и слаженными действиями.
ЦСКА очень плотно перекрыл лидеров «Ак Барса», не давая им ничего сделать. Видно, что против Вадима Шипачева близко играют. Радулова также перекрыли.
У армейцев мощная команда. Мне кажется, что они могут закончить серию в пятом матче. Я не вижу, за счет чего «Ак Барс» может перестроиться.
Сейчас ЦСКА выглядит явным фаворитом. Команда играет очень мощно. Пока я не понимаю, за счет чего может выиграть «Ак Барс».
Его лидеров закрыли, их не видно. Радулов еще что-то старается сделать, но Шипачева с Кагарлицким не видно», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже
6 комментариев