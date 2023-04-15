Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу матчей на ноль (6). По проценту сэйвов (92,4) занял 3-е место

Илья Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу матчей на ноль (6).

Вратарь « » провел 62 матча в завершившемся регулярном чемпионате .

В его активе 6 матчей на ноль – больше всех в лиге. Второе место разделили (« »), Дарси Кюмпер (« ») и Джейк Эттинджер («Даллас») с 5 шатаутами у каждого.

Сорокин также занял 3-е место по проценту отраженных бросков (92,4%) среди всех вратарей, сыгравших 20+ матчей в сезоне. Его опередили только Линус Улльмарк («Бостон», 49 игр, 93,8%) и Филип Густавссон («Миннесота», 39 игр, 93,1%).

По коэффициенту надежности (2,33) Сорокин разделил 5-е место с Ильей Самсоновым («Торонто») среди всех вратарей, сыгравших 20+ матчей в сезоне.

Лучше результаты у Улльмарка (1,89), Густавссона (2,10), Антти Раанты («Каролина», 27 игр, 2,23) и Джереми Сваймена («Бостон», 37 игр, 2,27).