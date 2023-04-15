Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу матчей на ноль (6). По проценту сэйвов (92,4) занял 3-е место

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Илья Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу матчей на ноль (6).

Вратарь «Айлендерс» провел 62 матча в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ

В его активе 6 матчей на ноль – больше всех в лиге. Второе место разделили Александр ГеоргиевКолорадо»), Дарси Кюмпер («Вашингтон») и Джейк Эттинджер («Даллас») с 5 шатаутами у каждого. 

Сорокин также занял 3-е место по проценту отраженных бросков (92,4%) среди всех вратарей, сыгравших 20+ матчей в сезоне. Его опередили только Линус Улльмарк («Бостон», 49 игр, 93,8%) и Филип Густавссон («Миннесота», 39 игр, 93,1%). 

По коэффициенту надежности (2,33) Сорокин разделил 5-е место с Ильей Самсоновым («Торонто») среди всех вратарей, сыгравших 20+ матчей в сезоне.

Лучше результаты у Улльмарка (1,89), Густавссона (2,10), Антти Раанты («Каролина», 27 игр, 2,23) и Джереми Сваймена («Бостон», 37 игр, 2,27). 

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1 комментарий

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Антон
В тройку на Везину войдет. Но против Ульмарка шансов нет.
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