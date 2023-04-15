Брызгалов о «Везине»: «Возьмет кто-то из наших ребят, думаю. Они провели хороший сезон»

Илья Брызгалов считает, что приз лучшему вратарю НХЛ вновь достанется россиянину.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ. Генеральные менеджеры клубов лиги проголосуют за лучшего вратаря сезона до старта плей-офф.

По его ходу будут названы имена трех лидеров голосования. Обладатель приза «Везина Трофи» будет назван позже.

«Вообще в этом году меня удивил « ». Весь сезон они прошли без особых очковых потерь и побили рекорд по победам в НХЛ. Отмечу и их вратаря .

Если говорить о награде лучшему голкиперу, то думаю, возьмет кто-то из наших ребят. Наши вратари в НХЛ тоже провели хороший сезон. Их сухие матчи и сэйвы лучшее тому подтверждение», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России.

В прошлом сезоне «Везину» получил вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В 2019 году – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, в 2013 и 2017 годах – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу матчей на ноль (6). По проценту сэйвов (92,4) занял 3-е место

Георгиев одержал 40 побед в сезоне НХЛ и разделил 1-е место с Улльмарком