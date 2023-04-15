Брызгалов о «Везине»: «Возьмет кто-то из наших ребят, думаю. Они провели хороший сезон»

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Бостон Тампа-Бэй Флорида Колорадо Сергей Бобровский Илья Брызгалов НХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Александр Георгиев Хоккей

Илья Брызгалов считает, что приз лучшему вратарю НХЛ вновь достанется россиянину.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ. Генеральные менеджеры клубов лиги проголосуют за лучшего вратаря сезона до старта плей-офф. 

По его ходу будут названы имена трех лидеров голосования. Обладатель приза «Везина Трофи» будет назван позже. 

«Вообще в этом году меня удивил «Бостон». Весь сезон они прошли без особых очковых потерь и побили рекорд по победам в НХЛ. Отмечу и их вратаря Улльмарка

Если говорить о награде лучшему голкиперу, то думаю, возьмет кто-то из наших ребят. Наши вратари в НХЛ тоже провели хороший сезон. Их сухие матчи и сэйвы лучшее тому подтверждение», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России. 

В прошлом сезоне «Везину» получил вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В 2019 году – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, в 2013 и 2017 годах – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. 

Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу матчей на ноль (6). По проценту сэйвов (92,4) занял 3-е место

Георгиев одержал 40 побед в сезоне НХЛ и разделил 1-е место с Улльмарком

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7 комментариев

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Matador
Ответ Rialto
Ух, давно не было слышно Ильи.
странно что на этот раз не вспомнил ни про космос ни про Сталина
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-1
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Egorsav
Ответ Valeriy98
В этом году Улльмарк заберет. Абсолютно заслуженный приз. Сорокин был достаточно хорош, но чуть проиграл на фоне результатов команды
Если бы в плоф не попали, то вообще бы скинули со счетов на визину.
0
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alex023
100% Улльмарк возьмет Везину, при всем уважении к нашим ребятам
+1
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GoodZilla
Наши?! А Улльмарк лысый что ли?)))
+1
0
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Rialto
Ух, давно не было слышно Ильи.
+1
0
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ɔculpa
Илья показал, что особо НХЛ не интересуется
+11
-1
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Valeriy98
В этом году Улльмарк заберет. Абсолютно заслуженный приз. Сорокин был достаточно хорош, но чуть проиграл на фоне результатов команды
+11
0
+11
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