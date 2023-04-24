Орлов – 6-й защитник с 1997 года, набравший очки в каждой из 4 первых игр плей-офф за клуб

Теги Бостон Кубок Стэнли Райан Уитни Крис Пронгер НХЛ Джек Джонсон Дмитрий Орлов Крис Расселл Хоккей

Дмитрий Орлов набрал очки в 4-м матче плей-офф НХЛ подряд.

Он сделал голевую передачу в игре с «Флоридой» (6:2, 3-1).

Всего на счету защитника «Бостона» 5 (0+5) очков в 4 матчах серии.

Орлов перешел в клуб в феврале в результате обмена из «Вашингтона».

Он стал 6-м защитником с 1997 года, набравшим очки во всех 4 дебютных матчах плей-офф за новый клуб.

Ранее это удалось Крису Расселлу (4 матча в 2015 году), Джеку Джонсону (2014 год), Крису Пронгеру (2010 год), Райану Уитни (2009 год) и Маттиасу Олунду (2001 год).

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Рекордом это не назовёшь, но всё равно круто)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
ОРРлов
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nemishiko
Не прогадал с обменом , однозначно. Большие шансы взять второй кубок.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dani666
Рад, что сразу заиграл, сидит, как влитой, продолжай 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ованес Оганян
Удивительно - даже Олунда страницы нету на спортсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий