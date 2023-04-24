Орлов – 6-й защитник с 1997 года, набравший очки в каждой из 4 первых игр плей-офф за клуб
Дмитрий Орлов набрал очки в 4-м матче плей-офф НХЛ подряд.
Он сделал голевую передачу в игре с «Флоридой» (6:2, 3-1).
Всего на счету защитника «Бостона» 5 (0+5) очков в 4 матчах серии.
Орлов перешел в клуб в феврале в результате обмена из «Вашингтона».
Он стал 6-м защитником с 1997 года, набравшим очки во всех 4 дебютных матчах плей-офф за новый клуб.
Ранее это удалось Крису Расселлу (4 матча в 2015 году), Джеку Джонсону (2014 год), Крису Пронгеру (2010 год), Райану Уитни (2009 год) и Маттиасу Олунду (2001 год).
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