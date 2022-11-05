Ахо набрал 3+1 в игре с «Баффало», сделав 5-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории «Каролины» только у 3 игроков

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Себастьян Ахо набрал 3+1 с «Баффало», сделав 5-й хет-трик в НХЛ.

Форвард «Каролины» был признан первой звездой матча с «Сэйбрс» (5:3) в регулярном чемпионате. 

В 11 играх сезона на его счету 15 (7+8) очков. 

Хет-трик стал для 25-летнего финна 5-м в НХЛ.

Он разделил 4-е место в истории франшизы (с учетом достижений «Хартфорда») с группой игроков, больше только у Эрика Стаала (13), Рона Фрэнсиса (9) и Блэйна Стоутона (7). 

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