«Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2:18 в 3-м матче серии с «Каролиной» – рекорд плей-офф НХЛ. Прошлый держался с 1944 года

«Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2:18 в 3-м матче с «Каролиной» – рекорд плей-офф НХЛ.

Клуб с Лонг-Айленда сократил отставание от «Харрикейнс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2, 5:1 в 3-й игре).

При этом к 57-й минуте счет был 1:1. На 56:09 отличился в большинстве – этот гол в итоге стал победным в матче.

Затем забили (56:53), Скотт Мэйфилд (58:11, в пустые ворота) и (58:27).

Таким образом, « » забросили 4 шайбы за 2 минуты 18 секунд игрового времени и установили новый рекорд плей-офф .

Прошлый держался с 1944 года, когда «Монреаль» забросил 4 шайбы за 2 минуты 35 секунд в пятом матче полуфинальной серии с «Торонто» (11:0, 4-1).