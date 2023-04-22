«Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2:18 в 3-м матче серии с «Каролиной» – рекорд плей-офф НХЛ. Прошлый держался с 1944 года

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ рекорды Кайл Палмиери Мэтт Мартин Скотт Мэйфилд Андерс Ли Хоккей

«Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2:18 в 3-м матче с «Каролиной» – рекорд плей-офф НХЛ.

Клуб с Лонг-Айленда сократил отставание от «Харрикейнс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2, 5:1 в 3-й игре).

При этом к 57-й минуте счет был 1:1. На 56:09 Кайл Палмиери отличился в большинстве – этот гол в итоге стал победным в матче. 

Затем забили Мэтт Мартин (56:53), Скотт Мэйфилд (58:11, в пустые ворота) и Андерс Ли (58:27). 

Таким образом, «Айлендерс» забросили 4 шайбы за 2 минуты 18 секунд игрового времени и установили новый рекорд плей-офф НХЛ

Прошлый держался с 1944 года, когда «Монреаль» забросил 4 шайбы за 2 минуты 35 секунд в пятом матче полуфинальной серии с «Торонто» (11:0, 4-1). 

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5 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Вот это заморочились, поискав такие данные. Но ситуация очень редкая
+14
0
+14
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Марсель Объелся
Счёт вообще не отображает суть игры. По сути это 2:1 игра которую мог выиграть каждый. Раанта играл шикарно, но после такой лавины голов не удивлюсь, если в воскресенье Кочетков будет в воротах
+6
0
+6
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Фанат Ференцвароша
Ответ Марсель Объелся
Счёт вообще не отображает суть игры. По сути это 2:1 игра которую мог выиграть каждый. Раанта играл шикарно, но после такой лавины голов не удивлюсь, если в воскресенье Кочетков будет в воротах
Игра была равная, не считая последние 10-15 минут. В них Айлы просто раздавили Каролину. Я бы написал, что на 3-1 игра где то. Помимо голов ещё много моментов до этого не реализовали
+6
0
+6
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Garikus89
Тяжко будет Каролине без трех крайков из топ-6. Вроде даже играли неплохо, но забивать некому
+2
-1
+1
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Алекс Клиторман
Ответ Марсель Объелся
Счёт вообще не отображает суть игры. По сути это 2:1 игра которую мог выиграть каждый. Раанта играл шикарно, но после такой лавины голов не удивлюсь, если в воскресенье Кочетков будет в воротах
Конечно не отражает, это собственно понятно из самой новости 🤷‍♂️
0
0
0
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