Анна Кастерова: «Самсонов в «Вашингтоне» и в «Торонто» – это один человек?»
Анна Кастерова оценила игру вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.
Российский голкипер «Лифс» отразил 36 из 39 бросков в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (4:3 ОТ).
«Самсонов в «Вашингтоне» и в «Торонто» – это один человек?» – написала жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.
Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 91,9% бросков.
Голкипер перешел в «Торонто» из «Вашингтона» в прошлое межсезонье.
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