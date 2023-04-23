Анна Кастерова: «Самсонов в «Вашингтоне» и в «Торонто» – это один человек?»

Теги Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Анна Кастерова Илья Самсонов Хоккей

Анна Кастерова оценила игру вратаря «Торонто» Ильи Самсонова.

Российский голкипер «Лифс» отразил 36 из 39 бросков в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (4:3 ОТ).

«Самсонов в «Вашингтоне» и в «Торонто» – это один человек?» – написала жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Самсонов провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,33 шайбы и отражая 91,9% бросков.

Голкипер перешел в «Торонто» из «Вашингтона» в прошлое межсезонье.

5 комментариев

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Darkhan Darkhan
а Малкин холостой и Малкин женатый это один человек?
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dosatuy
Ответ Darkhan Darkhan
а Малкин холостой и Малкин женатый это один человек?
Вот отжог, молодец)
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