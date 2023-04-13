Форвард «Адмирала» Шевченко о словах Панина: «Будет говорить, что мы такие-сякие. Сыграйте сами в хороший хоккей, какие вопросы тогда?»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Александр Шевченко Адмирал Хоккей

Александр Шевченко оценил высказывание Григория Панина про «Адмирал».

Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Вы, наверняка, видели критику в адрес игрового стиля «Адмирала» со стороны некоторых экспертов, также резкие слова Григория Панина из «Салавата Юлаева». Как вы к этому относитесь?

– Как мне к этому относиться? «Адмирал» выбил «Салават» в первом раунде.

Конечно, Панин будет говорить, что мы такие-сякие. Сыграйте сами в хороший хоккей, какие вопросы тогда будут?

– За счет чего вам удалось обыграть «Салават»?

– В первую очередь, за счет тренерского штаба, который разобрал игру, направил и сказал, что нужно делать и как обыграть такого сильного соперника.

«Салават Юлаев» – это крутая команда, что тут говорить.

Но мы выполняли то, что говорил тренер, и справились. Нас еще вратарь Никита Серебряков спасал чуть ли не каждую минуту.

– Когда прозвучала финальная сирена, не верилось, что «Адмирал» во втором раунде плей-офф?

– Не верилось, но через час-два пришло осознание, что мы это сделали, – сказал нападающий «Адмирала».

«Блевотина, если честно. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ

1 комментарий

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LechK1nG
Если принять во внимание слова Панина про блевотный хоккей Адмирала, то уж извините сложно подобрать слова относительно игры самого Салавата
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