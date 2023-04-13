Форвард «Адмирала» Шевченко о словах Панина: «Будет говорить, что мы такие-сякие. Сыграйте сами в хороший хоккей, какие вопросы тогда?»

Александр Шевченко оценил высказывание Григория Панина про «Адмирал».

Команда из Владивостока обыграла «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Вы, наверняка, видели критику в адрес игрового стиля «Адмирала» со стороны некоторых экспертов, также резкие слова из « ». Как вы к этому относитесь?

– Как мне к этому относиться? «Адмирал» выбил «Салават» в первом раунде.

Конечно, Панин будет говорить, что мы такие-сякие. Сыграйте сами в хороший хоккей, какие вопросы тогда будут?

– За счет чего вам удалось обыграть «Салават»?

– В первую очередь, за счет тренерского штаба, который разобрал игру, направил и сказал, что нужно делать и как обыграть такого сильного соперника.

«Салават Юлаев» – это крутая команда, что тут говорить.

Но мы выполняли то, что говорил тренер, и справились. Нас еще вратарь Никита Серебряков спасал чуть ли не каждую минуту.

– Когда прозвучала финальная сирена, не верилось, что «Адмирал» во втором раунде плей-офф?

– Не верилось, но через час-два пришло осознание, что мы это сделали, – сказал нападающий « ».

«Блевотина, если честно. «Адмирал» предложил блевотинский хоккей». Защитник «Салавата» Панин о серии плей-офф КХЛ