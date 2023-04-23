Купер о том, что Кучеров и Стэмкос заступились за Пойнта: «Именно поэтому мы были в финале 3 года подряд. Эти парни не просто забивают голы»
Джон Купер остался доволен тем, что Никита Кучеров и Стивен Стэмкос вступили в драку.
Эпизод произошел в третьем периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Тампой» и «Торонто» (3:4 ОТ, 1-2).
Поводом стал силовой прием защитника «Лифс» Моргана Райлли против нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта.
Форвард «молний» Кучеров вступил в стычку с Райлли, за что получил 2 минуты штрафа. Защитник «Торонто» тоже был наказан.
Чуть позже форварды Стивен Стэмкос («Тампа») и Остон Мэттьюс («Торонто») начали драку. Форвард канадского клуба Райан О’Райлли попытался вмешаться и был атакован Кучеровым. В итоге все 4 игрока получили по 5 минут штрафа.
«Именно поэтому мы были в финале Кубка Стэнли 3 года подряд. Эти парни делают больше, чем просто забивают голы.
То, что они сегодня сделали, было просто невероятно», – сказал главный тренер «Тампы».
Кучеров подрался с О’Райлли в 3-м периоде матча «Тампы» и «Торонто», Стэмкос – с Мэттьюсом
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