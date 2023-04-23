2 защитника (Райлли и Хэмилтон) забили сегодня в овертаймах матчей плей-офф НХЛ. Это 2-й такой день в истории
Сегодняшний день в плей-офф НХЛ стал 2-м в истории, когда 2 защитника забили в овертаймах.
Морган Райлли принес победу «Торонто» в матче с «Тампой» (4:3 ОТ), Дуги Хэмилтон – «Нью-Джерси» в матче с «Рейнджерс» (2:1 ОТ).
Это 2-й случай в истории лиги, когда два защитника забили в овертаймах матчей плей-офф в один день.
Впервые это случилось 10 апреля 1985 года. В тот день проходили первые матчи серий первого раунда.
Марк Хоу принес «Филадельфии» победу над «Рейнджерс» (5:4 ОТ), Ли Фоголин – «Эдмонтону» над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).
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