2 защитника (Райлли и Хэмилтон) забили сегодня в овертаймах матчей плей-офф НХЛ. Это 2-й такой день в истории

Сегодняшний день в плей-офф НХЛ стал 2-м в истории, когда 2 защитника забили в овертаймах.

принес победу « » в матче с «Тампой» (4:3 ОТ), – « » в матче с «Рейнджерс» (2:1 ОТ).

Это 2-й случай в истории лиги, когда два защитника забили в овертаймах матчей плей-офф в один день.

Впервые это случилось 10 апреля 1985 года. В тот день проходили первые матчи серий первого раунда.

Марк Хоу принес «Филадельфии» победу над «Рейнджерс» (5:4 ОТ), Ли Фоголин – « » над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).