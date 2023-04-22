Волчков о незасчитанном голе ЦСКА: «Такого судейства в плей-офф не должно быть. Опытные арбитры не должны допускать таких ошибок»

Александр Волчков высказался о том, что судьи отменили шайбу Владислава Каменева.

По ходу атаки во время отложенного штрафа в третьем матче серии плей-офф с « » (3:2, 2-1) один из арбитров остановил игру.

«Я очень внимательно смотрел игру. Весь момент видел целиком. Был удивлен решением арбитров. Соперник совсем не касался шайбы. Рука судьи была поднята – игра должна была продолжаться. Понятно, что после свистка время не вернешь, и ничего не изменишь.

Подобная ошибка в финале плей-офф. Представляете, если бы команда проигрывала и случился подобный инцидент? Если бы команду лишили последнего шанса? Такие опытные судьи не должны допускать таких ошибок. Это нужно исправлять.

Такого судейства в плей-офф, и тем более в финале, не должно быть», – сказал бывший нападающий ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР.