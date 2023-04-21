Юров о решении не ехать в НХЛ: «Я еще не показал себя в КХЛ. Надо хотя бы очков 35-40 набрать. В «Миннесоте» меня поддержали»

Теги Металлург Мг Миннесота НХЛ КХЛ Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Данила Юров Хоккей

Данила Юров объяснил, почему решил не ехать в НХЛ и остаться в «Металлурге».

19-летний нападающий продлил контракт с магнитогорским клубом на один сезон. 

– Почему решили остаться в «Металлурге», а не уехали в «Миннесоту»?

– Я еще не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор.

– Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ?

– Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы около 35-40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в «Коламбус» после хорошего сезона в КХЛ.

– Что предлагала «Миннесота»?

– Приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Все бы зависело от меня.

Мы постоянно на связи с «Миннесотой». Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к играм. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ.

Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В «Миннесоте» поддержали мой выбор.

– Присутствие неопределенности в «Миннесоте» влияло на ваш выбор? Клуб не говорил конкретно, в какой лиге вы начнете сезон.

– Нет. В «Металлурге» отчасти тоже неопределенность. Все зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в «Миннесоте».

Никакой неопределенности нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития, – сказал Юров

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6 комментариев

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rereg84
Серьёзный десант из наших собирается в Миннисоте - Капризов в расцвете сил, Юров и Хуснутдинов через год. Ещё и Гуськов есть, тоже можно попробовать себя за океаном.
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AK_Flash
Ответ rereg84
Серьёзный десант из наших собирается в Миннисоте - Капризов в расцвете сил, Юров и Хуснутдинов через год. Ещё и Гуськов есть, тоже можно попробовать себя за океаном.
Ещё Фирстов, хотя, надеюсь, он останется в Торпедо.
+3
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bodya1337
Удачи набрать 40 очков, мы на вас очень надеемся в следующем сезоне💪
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Nanip
Всё в его руках, Разин обещал доверять, надеюсь воспользуется шансом
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