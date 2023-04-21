Юров о решении не ехать в НХЛ: «Я еще не показал себя в КХЛ. Надо хотя бы очков 35-40 набрать. В «Миннесоте» меня поддержали»
Данила Юров объяснил, почему решил не ехать в НХЛ и остаться в «Металлурге».
19-летний нападающий продлил контракт с магнитогорским клубом на один сезон.
– Почему решили остаться в «Металлурге», а не уехали в «Миннесоту»?
– Я еще не показал себя в КХЛ. Толком не набрал очков, не примерял лидирующие роли. Это ключевой фактор.
– Сколько нужно набрать очков, чтобы уехать в НХЛ?
– Понятно, что очков 60 набрать тяжело. Хотя бы около 35-40. Это реальная цифра. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в «Коламбус» после хорошего сезона в КХЛ.
– Что предлагала «Миннесота»?
– Приехать, пройти все тренировочные лагеря и хорошо подготовиться к сезону. После чего тренерский штаб решил бы, в какой команде меня видят. Не обещали, что обязательно попаду в НХЛ или АХЛ. Все бы зависело от меня.
Мы постоянно на связи с «Миннесотой». Со скаутами обсуждаем детали по подготовке к играм. Надеюсь, что не случится ничего критичного из-за того, что проведу год в КХЛ.
Тем более они видят пример Капризова. Кирилл после драфта пять лет отыграл в России, приехал сформированным хоккеистом и стал лидером. В «Миннесоте» поддержали мой выбор.
– Присутствие неопределенности в «Миннесоте» влияло на ваш выбор? Клуб не говорил конкретно, в какой лиге вы начнете сезон.
– Нет. В «Металлурге» отчасти тоже неопределенность. Все зависит от меня. Докажу, что достоин играть в КХЛ, значит, буду в основе. То же самое в «Миннесоте».
Никакой неопределенности нет. Это проходят все игроки, которые уезжают в моем возрасте. Клуб сам решит, какая лига мне больше подходит для развития, – сказал Юров.
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