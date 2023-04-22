Сергей Коньков: «У ЦСКА есть инстинкт убийцы. Команда Федорова реализовывает любой момент»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Коньков Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Коньков прокомментировал победу ЦСКА в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

«Реализация у ЦСКА была лучше, а атаки – острее и результативнее. Соглашусь с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в том, что его команде нужно забивать.

«Ак Барс» имел моменты в своем распоряжении, но они не были стопроцентными. Все было рядышком, но у ЦСКА есть инстинкт убийцы. Команда Федорова реализовывает любой момент.

Ну, и не надо забывать о том, что у «Ак Барса» не сработало большинство. Были проблемы со входом в зону и с контролем игры, чтобы выводить партнеров на бросок», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

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2 комментария

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#nikon
Короче, ЦСКА главное дотянуться до соперника. А дальше срабатывает инстинкт убицы.
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dosatuy
Прикольно будет если всего второй сезон работы тренером и два кубка.
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