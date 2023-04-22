Макдэвид о победном голе «Лос-Анджелеса»: «Виларди играл высоко поднятой клюшкой. Это то, что я видел на льду»

Теги судьи Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Коннор Макдэвид Тревор Мур Габриэль Виларди Хоккей

Коннор Макдэвид считает, что Виларди нужно было удалить за игру высоко поднятой клюшкой.

Нападающий «Кингс» Тревор Мур забил победный гол в большинстве в овертайме третьего матча серии с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ, 2-1).

Шайба была засчитана после видеопросмотра. Судьи пытались определить, было ли нарушение со стороны форварда «Лос-Анджелеса» Габриэля Виларди до того, как Мур забил гол.

В итоге арбитры не обнаружили «убедительных видеодоказательств того, что шайба коснулась клюшки» Виларди до гола.

«Это была игра высоко поднятой клюшкой. Это то, что я видел на льду, но очевидно, что игра продолжилась, и они забили.

Они провели видеопросмотр не просто так. Думаю, они решили, что не могут сказать наверняка», – сказал нападающий «Эдмонтона».

Дубль Макдэвида за 1:40 не спас «Эдмонтон» от поражения в 3-м матче с «Кингс». У Коннора 23 шайбы в 40 играх плей-офф

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35 комментариев

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Никита Гарин
Жаль, что ты не видишь, как ужасно оборона Ойлерс. С такими товарищами далеко не уедешь
+21
-6
+15
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Al561
С тех повторов, что были в трансляции, клюшка никак не влияет на полет шайбы.
А что касается махания рукой величайшим игроков, то возможно он насмотрелся футбольных матчей, там все руками машут, и все глазастые такие))
+16
-2
+14
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vals1702
чистый гол
+13
-4
+9
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Джесси Пинкман
Ответ Никита Гарин
Жаль, что ты не видишь, как ужасно оборона Ойлерс. С такими товарищами далеко не уедешь
Может и видит, но только что ему остаётся?
+8
0
+8
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Вадим Кемеж
Конор...показательные выступления закончились. Это битва за КС.
+8
-3
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Cube Litening C:68X
Торнтон на видеопросмтры в Лос Анджелес устроился..😁
+8
-4
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Garikus89
А где комментарий Драйзайтля?)

"Вы не назначаете нарушение на чистом колене в колено, но затем назначаете фол за удар клюшкой в овертайме. Просто не понимаем, какой сейчас стандарт нарушений", – сказал Драйзайтль.

Он про этюд Ардвиссона или там еще было что?
+4
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йозе марино
Ответ Bardownski
Клюшка была поднята высоко, надо быть слепым, чтобы этого не видеть.
от человека с такой аватаркой другого и не ожидал))если он там и коснулся шайбы то на игру это никак не повлияло)
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Alexander Bragin
МакДэвид сыграл своей клюшкой 26:43, из них в равных составах 19:29, в большинстве 5:30, в меньшинстве 01:44.
но и этого времени не хватило лучшему игроку современности сделать что-то большее, чем два гола при численном большинстве.
какая высоко поднятая, беги и забивай столько, чтобы о такой ерунде потом не пришлось упоминать. ты же некстван, в конце концов.
+9
-6
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Bardownski
Ответ йозе марино
прикольно будет если макдевид когда нибудь психонет и расскажет всё что думает про защиту и вратарей эдмонтона, а не будет выдумывать всякую фигню про высоко поднятую клюшку)
Клюшка была поднята высоко, надо быть слепым, чтобы этого не видеть.
+7
-4
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D Lee
Ответ Bardownski
«Если он там и коснулся шайбы» - это нарушение и игра должна была быть остановлена, о этом и разговор. Посмотрите повтор, особенно движение шайбы, которая начала вращаться в обратном направлении, и отскок крюка клюшки в момент контакта. Просто напомню, что во второй игре Кейн получил 2 минуты за аналогичный приём.
Штраф за игрку высоко поднятой клюшкой по шайбе не дают, только если по фейсу
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Al561
Ответ Cube Litening C:68X
Торнтон на видеопросмтры в Лос Анджелес устроился..😁
Точно))
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Bardownski
Ответ Don_Krebs
Пересмотрел несколько раз, так и не увидел никакого обратного вращения шайбы после возможного касания клюшкой. Шайба во время полета все время вращалась одинаково, так что не факт, что касание действительно было. Скорее всего, было микрокасание, настолько легкое, что рассмотреть его невозможно даже на повторе. Сказать точно в таких ситуациях поможет только какой-нибудь микродатчик, встроенный в шайбу.
Микрокасание такое, что шайба отскочила 😂:

https://twitter.com/oilers_88/status/1649676177400004608?s=20
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Don_Krebs
Ответ Bardownski
«Если он там и коснулся шайбы» - это нарушение и игра должна была быть остановлена, о этом и разговор. Посмотрите повтор, особенно движение шайбы, которая начала вращаться в обратном направлении, и отскок крюка клюшки в момент контакта. Просто напомню, что во второй игре Кейн получил 2 минуты за аналогичный приём.
Пересмотрел несколько раз, так и не увидел никакого обратного вращения шайбы после возможного касания клюшкой. Шайба во время полета все время вращалась одинаково, так что не факт, что касание действительно было. Скорее всего, было микрокасание, настолько легкое, что рассмотреть его невозможно даже на повторе. Сказать точно в таких ситуациях поможет только какой-нибудь микродатчик, встроенный в шайбу.
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Ян Константинопольский
Не ной, некст сван!
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alklimov2018
Ну да... НХЛ тоже не святая.
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Берни Парент
Билли Гибсон, похоже, решил в НХЛ податься. Тоже дело. Я-то поначалу ошибся, думал Стерлигов.
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йозе марино
прикольно будет если макдевид когда нибудь психонет и расскажет всё что думает про защиту и вратарей эдмонтона, а не будет выдумывать всякую фигню про высоко поднятую клюшку)
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Rialto
Ответ AminO2
Хватит ныть, это чистый гол.
Он не про гол, а про ситуацию перед голом, типа там игра высоко поднятой клюшкой была, и должны были свистнуть королям 2 минуты
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AminO2
Ответ Rialto
Он не про гол, а про ситуацию перед голом, типа там игра высоко поднятой клюшкой была, и должны были свистнуть королям 2 минуты
Это попытка ухватиться за соломинку в по делу проигранном матче. "Игры"поднятой клюшкой, в обсуждаемом эпизоде, не происходило, от слова совсем. Давайте еще Муру вменим "игру поднятой клюшкой" при праздновании ключевого гола.
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Rialto
Ответ AminO2
Это попытка ухватиться за соломинку в по делу проигранном матче. "Игры"поднятой клюшкой, в обсуждаемом эпизоде, не происходило, от слова совсем. Давайте еще Муру вменим "игру поднятой клюшкой" при праздновании ключевого гола.
Ну это слишком уже, это как сравнивать тёплое с жидким.
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AminO2
Ответ Rialto
Ну это слишком уже, это как сравнивать тёплое с жидким.
Нет, здесь другая логика. Этот стилистический прием, на самом деле называется гипербола.
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Bardownski
Ответ Garikus89
А где комментарий Драйзайтля?) "Вы не назначаете нарушение на чистом колене в колено, но затем назначаете фол за удар клюшкой в овертайме. Просто не понимаем, какой сейчас стандарт нарушений", – сказал Драйзайтль. Он про этюд Ардвиссона или там еще было что?
Там еще Дано прижал упавшего МакДэвида к бортам и не давал подняться - за такое же нарушение Костин отхватил 2 минуты периодом раньше, но «это другое». Вообще, судейство в этой серии в одну сторону - 15 свистков в пользу ЛА против 8 в пользу Эдмонтона за 3 игры, причем королям дали 2 слабеньких свистка в ОТ, которые решили судьбу матчей. Это у них game management называется.
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Garikus89
Ответ Bardownski
Там еще Дано прижал упавшего МакДэвида к бортам и не давал подняться - за такое же нарушение Костин отхватил 2 минуты периодом раньше, но «это другое». Вообще, судейство в этой серии в одну сторону - 15 свистков в пользу ЛА против 8 в пользу Эдмонтона за 3 игры, причем королям дали 2 слабеньких свистка в ОТ, которые решили судьбу матчей. Это у них game management называется.
Это я наслышан, что это называется гейм менеджмент, а не избирательная слепота, но тут остается только принять и бодаться)
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bes_na_tatami
Ответ Bardownski
Там еще Дано прижал упавшего МакДэвида к бортам и не давал подняться - за такое же нарушение Костин отхватил 2 минуты периодом раньше, но «это другое». Вообще, судейство в этой серии в одну сторону - 15 свистков в пользу ЛА против 8 в пользу Эдмонтона за 3 игры, причем королям дали 2 слабеньких свистка в ОТ, которые решили судьбу матчей. Это у них game management называется.
Надеюсь ты шутишь. В ОТ сегодня РНХ заработал удаление на 146 %, если в РЧ даже за касание ро рукам клюшкой стали свистеть, то здесь вообще без вопросов
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