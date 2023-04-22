Макдэвид о победном голе «Лос-Анджелеса»: «Виларди играл высоко поднятой клюшкой. Это то, что я видел на льду»

Коннор Макдэвид считает, что Виларди нужно было удалить за игру высоко поднятой клюшкой.

Нападающий «Кингс» Тревор Мур забил победный гол в большинстве в овертайме третьего матча серии с « » (3:2 ОТ, 2-1).

Шайба была засчитана после видеопросмотра. Судьи пытались определить, было ли нарушение со стороны форварда « » до того, как Мур забил гол.

В итоге арбитры не обнаружили «убедительных видеодоказательств того, что шайба коснулась клюшки» Виларди до гола.

«Это была игра высоко поднятой клюшкой. Это то, что я видел на льду, но очевидно, что игра продолжилась, и они забили.

Они провели видеопросмотр не просто так. Думаю, они решили, что не могут сказать наверняка», – сказал нападающий «Эдмонтона».

Дубль Макдэвида за 1:40 не спас «Эдмонтон» от поражения в 3-м матче с «Кингс». У Коннора 23 шайбы в 40 играх плей-офф