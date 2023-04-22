Макдэвид о победном голе «Лос-Анджелеса»: «Виларди играл высоко поднятой клюшкой. Это то, что я видел на льду»
Коннор Макдэвид считает, что Виларди нужно было удалить за игру высоко поднятой клюшкой.
Нападающий «Кингс» Тревор Мур забил победный гол в большинстве в овертайме третьего матча серии с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ, 2-1).
Шайба была засчитана после видеопросмотра. Судьи пытались определить, было ли нарушение со стороны форварда «Лос-Анджелеса» Габриэля Виларди до того, как Мур забил гол.
В итоге арбитры не обнаружили «убедительных видеодоказательств того, что шайба коснулась клюшки» Виларди до гола.
«Это была игра высоко поднятой клюшкой. Это то, что я видел на льду, но очевидно, что игра продолжилась, и они забили.
Они провели видеопросмотр не просто так. Думаю, они решили, что не могут сказать наверняка», – сказал нападающий «Эдмонтона».
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А что касается махания рукой величайшим игроков, то возможно он насмотрелся футбольных матчей, там все руками машут, и все глазастые такие))
"Вы не назначаете нарушение на чистом колене в колено, но затем назначаете фол за удар клюшкой в овертайме. Просто не понимаем, какой сейчас стандарт нарушений", – сказал Драйзайтль.
Он про этюд Ардвиссона или там еще было что?
но и этого времени не хватило лучшему игроку современности сделать что-то большее, чем два гола при численном большинстве.
какая высоко поднятая, беги и забивай столько, чтобы о такой ерунде потом не пришлось упоминать. ты же некстван, в конце концов.
https://twitter.com/oilers_88/status/1649676177400004608?s=20