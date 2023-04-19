Макдэвид о 2-м матче с «Лос-Анджелесом»: «Важная игра для «Эдмонтона», хотел бы увидеть настойчивость»

Коннор Макдэвид высказался в преддверии второго матча серии с «Лос-Анджелесом» (0-1).

Команды встречаются в первом раунде Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В 2022 году «Ойлерс» одержали победу в серии со счетом 4-3.

В прошлогоднем плей-офф «Эдмонтон» сравнял счет в серии во втором матче.

«Прошлое не предсказывает будущее.

Мне понравилось то, что мы сделали в прошлом году во второй игре, я думаю, что исторически мы играли хорошо во вторых матчах, но я не думаю, что это будет имеет большое значение в среду.

Это важная игра для нас, и я хотел бы увидеть настойчивость», – сказал капитан « ».

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