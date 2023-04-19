Макдэвид о 2-м матче с «Лос-Анджелесом»: «Важная игра для «Эдмонтона», хотел бы увидеть настойчивость»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался в преддверии второго матча серии с «Лос-Анджелесом» (0-1).

Команды встречаются в первом раунде Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В 2022 году «Ойлерс» одержали победу в серии со счетом 4-3. 

В прошлогоднем плей-офф «Эдмонтон» сравнял счет в серии во втором матче.

«Прошлое не предсказывает будущее.

Мне понравилось то, что мы сделали в прошлом году во второй игре, я думаю, что исторически мы играли хорошо во вторых матчах, но я не думаю, что это будет имеет большое значение в среду. 

Это важная игра для нас, и я хотел бы увидеть настойчивость», – сказал капитан «Эдмонтона». 

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5 комментариев

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super mudrik
Прошлое не предсказывает будущее. В завтрашний день не только лишь все могут посмотреть. Не каждый Макдэвид способен это сделать.
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dosatuy
Чью? Настойчивость. Твою Макди?
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VladosParovoz
Говорит как болельщик нефтяников…
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Фокс&#8772;
Помалкивал бы в тряпочку "настойчивый"..
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