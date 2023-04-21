Тренер «Каролины» Бринд′Амор назвал травму Терявяйнена «ударом томагавка». Тренер «Айлендерс» Ламберт заявил: «Я удивлен. Такие моменты бывают 25-30 раз за игру»

Теги травмы Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Теуво Терявяйнен Лэйн Ламберт Жан-Габриель Пажо Хоккей

Лэйн Ламберт выразил удивление из-за слов Род Бринд′Амора о травме Теуво Терявяйнена.

Нападающий «Каролины» получил повреждение во втором матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ) и пропустит оставшуюся часть серии.

Теуво Терявяйнен сломал левую руку в третьем периоде. Он получил удар клюшкой по руке от нападающего «островитян» Жана-Габриэля Пажо.

Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор назвал эпизод с травмой «ударом томагавка». «Я немного зол, если честно», – добавил специалист.

Тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт дал свой ответ: «Я удивлен этим комментарием. Возможно, такие моменты происходит 25-30 раз по ходу игры. Игрок, который получил травму, продолжил матч, вышел в большинстве. Пажо – жесткий игрок, но не было намерений нанести травму».

«Каролина» ведет в серии со счетом 2-0.

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3 комментария

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Вадим Сидоров
Ламберт сразу вспомнился Горец)
Но Горец не бил подло по рукам, а срубал бошки.
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Марсель Объелся
А к чему в посте ссылка на какой то заблокированный аккаунт про Каролину в твиттере?
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Rialto
Грязный карлик Пажо должен быть наказан
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