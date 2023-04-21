Тренер «Каролины» Бринд′Амор назвал травму Терявяйнена «ударом томагавка». Тренер «Айлендерс» Ламберт заявил: «Я удивлен. Такие моменты бывают 25-30 раз за игру»

Лэйн Ламберт выразил удивление из-за слов Род Бринд′Амора о травме Теуво Терявяйнена.

Нападающий «Каролины» получил повреждение во втором матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ) и пропустит оставшуюся часть серии.

сломал левую руку в третьем периоде. Он получил удар клюшкой по руке от нападающего «островитян» Жана-Габриэля Пажо.

Главный тренер «Харрикейнс» назвал эпизод с травмой «ударом томагавка». «Я немного зол, если честно», – добавил специалист.

Тренер « » дал свой ответ: «Я удивлен этим комментарием. Возможно, такие моменты происходит 25-30 раз по ходу игры. Игрок, который получил травму, продолжил матч, вышел в большинстве. Пажо – жесткий игрок, но не было намерений нанести травму».

«Каролина» ведет в серии со счетом 2-0.