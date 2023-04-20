Форвард «Каролины» Терявяйнен сломал руку и выбыл до конца серии с «Айлендерс». Ему предстоит операция

Теуво Терявяйнен выбыл до конца первого раунда плей-офф НХЛ из-за перелома руки.

Нападающий «Каролины» получил повреждение в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0 в серии). Ему предстоит операция.

Терявяйнен сломал левую руку в третьем периоде. Он получил удар клюшкой по руке от нападающего «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо.

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