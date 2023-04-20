Форвард «Каролины» Терявяйнен сломал руку и выбыл до конца серии с «Айлендерс». Ему предстоит операция
Теуво Терявяйнен выбыл до конца первого раунда плей-офф НХЛ из-за перелома руки.
Нападающий «Каролины» получил повреждение в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0 в серии). Ему предстоит операция.
Терявяйнен сломал левую руку в третьем периоде. Он получил удар клюшкой по руке от нападающего «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо.
Со статистикой Терявяйнена можно ознакомиться здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=koyceTEsiEM
И никто не возмущается и не ноет, ни Лу, ни тренер Ламберт.. Выходят и продолжают играть дальше..
Вылетим после 4 игр.. Ничего страшного, у нас отличный сезон и хорошая команда!
Но нужно понимать - Айлендерс не сдаются!