Форвард «Каролины» Терявяйнен сломал руку и выбыл до конца серии с «Айлендерс». Ему предстоит операция

Теги травмы Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Теуво Терявяйнен Жан-Габриель Пажо Хоккей

Теуво Терявяйнен выбыл до конца первого раунда плей-офф НХЛ из-за перелома руки.

Нападающий «Каролины» получил повреждение в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0 в серии). Ему предстоит операция.

Терявяйнен сломал левую руку в третьем периоде. Он получил удар клюшкой по руке от нападающего «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо.

Со статистикой Терявяйнена можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Александр Митраков
Ответ Суворов Антон
Если Каролину так судьи и будут в наглую тянуть, то в следующем раунде они будут играть составом собранным из АХЛ_овцев и теми немногими кто будет способен двигаться из основы.. Мы их жалеть не будем..
Ой, какой страшный комментатор
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HCBV
Каролина всё, эту серию может и вытянут против отборной древесины с Острова, но дальше конечная увы... Привет ген менеджеру, который уже 2-3 года не может взять в команду пару боевых парней которые защищали бы лидеров команды
+10
-2
+8
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curdboy
Вот тут, похоже, реальный перелом, а не трещина.
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SmilingBy
Ответ HCBV
Каролина всё, эту серию может и вытянут против отборной древесины с Острова, но дальше конечная увы... Привет ген менеджеру, который уже 2-3 года не может взять в команду пару боевых парней которые защищали бы лидеров команды
Никакие крепкие парни не спасают от травм и провокаций, эти времена ушли давно и безвозвратно. Да и никак они бы не смогли повлиять на этот конкретный эпизод.
+3
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владимир бредихин
Ответ Суворов Антон
Выпустит тренер Ламберт Роса Джонстона, плюс Мейфилду и Мартину даст команду ломать Каролину.. И на 5_ю игру Каролина выидет вся переломаная.. Так и будет.
до пятой игры ещё добраться надо,а потери у Каролины действительно серьезные
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hhlg
Ответ Александр Митраков
Ой, какой страшный комментатор
Не, он просто 🤡, не обращай внимание ;)
+1
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Garikus89
Клюшкой по руке аж до перелома - даже 2 минут нет, прикол)
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sashkaaa
Хотелось бы видео конечно, звучит жестко. Надеюсь момент игровой.
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Gord Lane
Так там еще и Мартин Стаала хорошо ко льду придавил.
https://www.youtube.com/watch?v=koyceTEsiEM
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Суворов Антон
Ответ владимир бредихин
до пятой игры ещё добраться надо,а потери у Каролины действительно серьезные
Айлендерс команда простая, выходят и играют.. Нас постоянно бьют, засуживают, на скамейку на 4 минуты закидывают..

И никто не возмущается и не ноет, ни Лу, ни тренер Ламберт.. Выходят и продолжают играть дальше..

Вылетим после 4 игр.. Ничего страшного, у нас отличный сезон и хорошая команда!

Но нужно понимать - Айлендерс не сдаются!
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norg
Ответ Суворов Антон
Кстати Теравайнен пытался бить Пажо в первом периоде.. Пажо его рубанул в третьем.. У Айлендерс 2 штрафа по 4 минуты за игру! Это где такое видано? И то Каролина еле_еле с помощью судеек.. Что первая игра, разница в одну шайбу, что вторая.. Ничего они не могут на чистом льду..
Что-то никто против Айлов не может без судеек...или таки они сами так играют?
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