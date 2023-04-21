Нестеров вышел на 3-е место по очкам среди защитников в истории плей-офф КХЛ
Никита Нестеров стал четвертым защитником, преодолевшим отметку в 50 очков в плей-офф КХЛ.
Защитник ЦСКА сделал две передачи в третьем матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).
Теперь на его счету 51 (8+43) очко в 112 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в карьере.
Нестеров превзошел достижение Кирилла Кольцова (50 (6+44) очков в 92 играх) и вышел на третье место в списке защитников-бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Гагарина.
Второе место занимает Крис Ли (56 (9+47) очков в 82 матчах), первое – Илья Никулин (58 (16+42) очков в 131 игре).
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