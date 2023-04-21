Нестеров вышел на 3-е место по очкам среди защитников в истории плей-офф КХЛ

Никита Нестеров стал четвертым защитником, преодолевшим отметку в 50 очков в плей-офф КХЛ.

Защитник ЦСКА сделал две передачи в третьем матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

Теперь на его счету 51 (8+43) очко в 112 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в карьере.

превзошел достижение (50 (6+44) очков в 92 играх) и вышел на третье место в списке защитников-бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

Второе место занимает (56 (9+47) очков в 82 матчах), первое – (58 (16+42) очков в 131 игре).