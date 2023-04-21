Нестеров вышел на 3-е место по очкам среди защитников в истории плей-офф КХЛ

Теги ЦСКА Илья Никулин Кирилл Кольцов КХЛ рекорды Кубок Гагарина Никита Нестеров Крис Ли Хоккей

Никита Нестеров стал четвертым защитником, преодолевшим отметку в 50 очков в плей-офф КХЛ.

Защитник ЦСКА сделал две передачи в третьем матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

Теперь на его счету 51 (8+43) очко в 112 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в карьере.

Нестеров превзошел достижение Кирилла Кольцова (50 (6+44) очков в 92 играх) и вышел на третье место в списке защитников-бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

Второе место занимает Крис Ли (56 (9+47) очков в 82 матчах), первое – Илья Никулин (58 (16+42) очков в 131 игре).

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Никита для ЦСКА системообразующий игрок. Он делает погоду и разницу при игре в большинстве, и, вообще, при атакующих действиях. Здорово, что он с нами!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Еще 7 очков до повторения рекорда Впринципе, если уж не в этом, то в следующем году должен превзойти данное достижение.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слово о полку Михалыча
Пожалуй, лучший защитник сейчас в лиге, еще бы стату по Григоренко дали, там Миша тоже в топе продвигается по голам в ПО
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Рад за Никиту! Красавчик!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий