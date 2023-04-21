Крайдер – 1-й игрок в истории НХЛ, забивший 4 гола в большинстве в 2 матчах на старте плей-офф

Теги рейтинги Рейнджерс Кубок Стэнли Никлас Лидстрем Билл Герин НХЛ Дэйл Хантер Фил Эспозито Дино Сиссарелли Крис Крайдер Стив Томас Хоккей

Крис Крайдер – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 голами в большинстве в 2 первых играх в плей-офф.

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0). 

В первом матче он также отличился дважды. При этом все 4 шайбы американца в серии были заброшены в большинстве. 

До него в 2 матчах на старте отдельного взятого розыгрыша плей-офф 10 игроков забрасывали по 3 шайбы в большинстве – Сид Хоу (1939, «Детройт»), Фил Эспозито (1969, «Бостон»), Стив Томас (1986, «Торонто»), Майк Буллард (1987, «Калгари»), Крис Контос (1989, «Лос-Анджелес»), Дэйл Хантер (1993, «Вашингтон»), Никлас Лидстрем и Дино Сиссарелли (оба – 1995, «Детройт»), Билл Герин (1998, «Эдмонтон»).

Крайдер продолжает обновлять рекорд «Рейнджерс» по голам в плей-офф за карьеру. У него 38 шайб в 102 играх. 

5 комментариев

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sheep_catcher
Он еще и лидер франшизы по голам в большинстве.
Так-то нехилый жук, постоянно трафик перед воротами создает. А где он шайбы в случае с первым сегодняшним голом коснулся, я так и не увидел и с пяти повторов.
+13
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+13
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kolt.
Ответ sheep_catcher
Он еще и лидер франшизы по голам в большинстве. Так-то нехилый жук, постоянно трафик перед воротами создает. А где он шайбы в случае с первым сегодняшним голом коснулся, я так и не увидел и с пяти повторов.
Игроки в этом году признали Криса лучшим по игре на пятаке, так то)
+8
0
+8
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Сергей Орлов
Ответ sheep_catcher
Он еще и лидер франшизы по голам в большинстве. Так-то нехилый жук, постоянно трафик перед воротами создает. А где он шайбы в случае с первым сегодняшним голом коснулся, я так и не увидел и с пяти повторов.
Нехилый жук)
+5
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ТимТалер
Палка-копалка у Крайди знатная ) Король пятака.
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sheep_catcher
Ответ kolt.
Игроки в этом году признали Криса лучшим по игре на пятаке, так то)
Я не игрок, но тоже это признаю😉Круто он на пятаке трудится. Представляю, как вратарям некомфортно, когда такая пантера перед тобой пляшет.
+2
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