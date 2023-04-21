Крайдер – 1-й игрок в истории НХЛ, забивший 4 гола в большинстве в 2 матчах на старте плей-офф

Крис Крайдер – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 голами в большинстве в 2 первых играх в плей-офф.

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0).

В первом матче он также отличился дважды. При этом все 4 шайбы американца в серии были заброшены в большинстве.

До него в 2 матчах на старте отдельного взятого розыгрыша плей-офф 10 игроков забрасывали по 3 шайбы в большинстве – Сид Хоу (1939, «Детройт»), (1969, «Бостон»), Стив Томас (1986, «Торонто»), Майк Буллард (1987, «Калгари»), Крис Контос (1989, «Лос-Анджелес»), (1993, «Вашингтон»), и Дино Сиссарелли (оба – 1995, «Детройт»), (1998, «Эдмонтон»).

продолжает обновлять рекорд «Рейнджерс» по голам в плей-офф за карьеру. У него 38 шайб в 102 играх.