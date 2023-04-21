Юлия Лысенко: «Все жены хоккеистов очень ухоженные и красивые, это факт! Меня с игроками СКА связывают только рабочие отношения»

Теги СКА болельщики телевидение АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс девушки и спорт Матч ТВ Василий Пономарев Хоккей

Юлия Лысенко отметила, что все жены хоккеистов очень ухоженные и красивые.

Ведущая клубного телевидения СКА и супруга форварда «Чикаго Вулвс» Василия Пономарева высказалась о взаимодействии с болельщиками.

– Не было такого, что болельщики пытались прорваться в студию или караулили тебя где-то?

– Вообще нет, ничего подобного не было.

– А цветы или подарки передавали?

– В Ледовом физически невозможно со мной пересечься. Система безопасности во дворце устроена таким образом, что мы находимся в служебной зоне. На улицах города меня, конечно, узнают, фотографируются. В Питере меня знают многие.

– А что касается взаимодействия с игроками? Все-таки красивая девушка в мужском коллективе… Жены хоккеистов не ревнуют?

– Красивые девушки есть в разных коллективах, необязательно в хоккейных. И позволь мне отметить, что все жены хоккеистов очень ухоженные и красивые, это факт! Меня с игроками связывают только рабочие отношения, а их личная жизнь вне зоны моих рабочих компетенций.

Я рада, что когда-то на матче формата «3 на 3» я познакомилась с Дашей Бардаковой. Нас связывают очень теплые отношения.

– Ты ведь тоже жена хоккеиста, могла предположить, что свяжешь свою жизнь с профессиональным спортсменом?

– В жизни возможно все, всегда надо про это помнить, – сказала Лысенко.

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3 комментария

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wlad wasew
Понятное дело. Только рабочие.
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klint
Ответ wlad wasew
Понятное дело. Только рабочие.
Да обычный алений хоровод
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Евгений Стреблянский
Знают многие, а тут даже тэга не нашлось.
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