Яковлев об атаке «Локомотива»: «Нужна реализация, подумаем, что можно усилить. Защиту я бы тоже укрепил. Не исключаю появление легионеров»

Теги Локомотив Юрий Яковлев КХЛ Ярослав Лихачев Александр Перевалов Хоккей

Президент «Локомотива» сообщил, что не исключает появление легионеров в клубе.

– Слова Игоря Никитина про почистить состав. Что он имел в виду?

– Спорт – штука жестокая. Конечно, будут изменения. Пока не скажу в плане глобальности этих изменений. Это зависит еще не только от того, кого и как мы оцениваем. Еще зависит от того, кого сможем взять в команду. Нужно все взвешивать. 

– Какие позиции вы намерены укрепить этим летом? 

– Вратарской позицией мы довольны. Тем более у нас хорошая молодежь подрастает. Нападение – нужна реализация, поэтому подумаем, что можно усилить. Защиту я бы тоже укрепил. Нам нужна более созидательная игра, с началом атак есть проблемы. 

– Будут ли иностранцы в «Локомотиве» в следующем сезоне? 

– Слышал, что якобы у нас есть подход: «Локомотив» не использует иностранцев. Но на прошлой пресс-конференции я сказал, что мы не отказываемся от легионеров.

Мы хотим работать только с качественными игроками и ведем переговоры с иностранцами. Если все сложится, то я не исключаю появление легионеров. Нам нужны не национальности, а игроки.

Если нам нужен игрок на какую-то позицию, то нам все равно, какое у него гражданство. Нам необходимо качество. Я против того, чтобы брать иностранцев, которые хуже российских. Для меня есть лишь критерий: хороший или плохой игрок. 

– Что скажете о практике аренды в другие клубы КХЛ? Будете продолжать?

– Конечно, мы планируем это делать. У нас много молодых ребят. Если есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться. Я в целом доволен, как наши игроки съездили в аренды в этом сезоне. Тот же Ярослав Лихачев хороший сезон провел, показал себя. Александр Перевалов резво начал, но затем немного сник, – сказал Юрий Яковлев.

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3 комментария

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KSA1985
Сначала Коршкову с Красковским насыпали чуть ли не 90 на двоих. А они кое как отработали треть сезона, потому что остальное время их было не видно совсем. Есть ещё фамилии, но Никитин их использует в других целях. Но эти два ВХЛовца, просто жуть какая то. Осипов сбавил вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Многи не ко двору пришлись. Неужели не было легионеров, которые смогли бы посостязаться с ВХЛ?
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Анатолий Карпов
Пол команды надо менять
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Отари Церцвадзе
Коршкова надо расторгнуть. Его уровень не соответствует КХЛ. Это балласт. Красковский чуть лучше. Но тоже не тянет. На их место можно приглашать качественных Легионеров. И пару защитников атакующих. Которые могли бы усилить большинство.
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