Президент «Локомотива» о возросшей конкуренции в КХЛ: «Это не плод потолка зарплат, уровень хоккея стал ниже. Средние команды побеждают за счет дисциплины»
Президент «Локомотива» заявил, что рост конкуренции в КХЛ связан со снижением уровня игры.
Юрий Яковлев не считает, что потолок зарплат оказал влияние на выравнивание класса команд.
«На мой взгляд, высокая конкуренция – это не плод потолка зарплат, она связана с тем, что уровень хоккей стал ниже. Средние команды за счет дисциплины, работы, серьезной борьбы стали побеждать.
И как я говорил, надо выровнять условия лиги, нужно, чтобы они были более равными. Анализируя переходы и нюансы, понимаем, что не все клубы в равных условиях», – сказал президент ярославского клуба.
Потолок зарплат в КХЛ зафиксирован на отметке 900 миллионов рублей.
П-политкорректность
Одновременно пол поднимать на те же 100млн.
Естественно потолок должен быть жестким, включать все премии и бонусы, все плюшки и пряники.
Можно к потолку ввести коэффициенты по локации.
Грубо говоря, если регион менее привлекательный или удаленный, то разрешить чуть повыше потолок.
Вот чего не надо делать, так это уменьшать лимит, его даже можно увеличить до 7 игроков, или, как предлагает Шуми Бабаев, не считать легионерами игроков после 6-ти сезонов в КХЛ.
Яковлев рассказывает про свою работу в Локомотиве за последние 15-20 лет." Уровень стал ниже "- подтвердил каждое слово, своей преданной работой. Особенно о тёмных схемах , и так каждый год
Что в НХЛ наших топ-тренеров хотят переманить, чтобы всем новым веяниям-то обучиться. Вон, Сергей Викторович сразу говорит «закрыли тему». Владислав Александрович, Роман Борисович, Валерий Викторович, Павел Владимирович, Илья Валерьевич, все как один отмечают прогресс КХЛ. И даже Александр Тихонов. Это что же получается?
Как это «уровень хоккея стал ниже»? Мы вот сейчас сборной U-25(в которой есть и овер 28) как на майском турне покажем, где раки зимовали.
«Уровень хоккея стал ниже». Ишь чего
🤣🤣🤣🤣😉