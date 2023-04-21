Президент «Локомотива» о возросшей конкуренции в КХЛ: «Это не плод потолка зарплат, уровень хоккея стал ниже. Средние команды побеждают за счет дисциплины»

Президент «Локомотива» заявил, что рост конкуренции в КХЛ связан со снижением уровня игры.

не считает, что потолок зарплат оказал влияние на выравнивание класса команд.

«На мой взгляд, высокая конкуренция – это не плод потолка зарплат, она связана с тем, что уровень хоккей стал ниже. Средние команды за счет дисциплины, работы, серьезной борьбы стали побеждать.

И как я говорил, надо выровнять условия лиги, нужно, чтобы они были более равными. Анализируя переходы и нюансы, понимаем, что не все клубы в равных условиях», – сказал президент ярославского клуба.

Потолок зарплат в зафиксирован на отметке 900 миллионов рублей.