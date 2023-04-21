Президент «Локомотива» о возросшей конкуренции в КХЛ: «Это не плод потолка зарплат, уровень хоккея стал ниже. Средние команды побеждают за счет дисциплины»

Теги Локомотив Юрий Яковлев КХЛ ТАСС потолок зарплат Хоккей

Президент «Локомотива» заявил, что рост конкуренции в КХЛ связан со снижением уровня игры.

Юрий Яковлев не считает, что потолок зарплат оказал влияние на выравнивание класса команд. 

«На мой взгляд, высокая конкуренция – это не плод потолка зарплат, она связана с тем, что уровень хоккей стал ниже. Средние команды за счет дисциплины, работы, серьезной борьбы стали побеждать.

И как я говорил, надо выровнять условия лиги, нужно, чтобы они были более равными. Анализируя переходы и нюансы, понимаем, что не все клубы в равных условиях», – сказал президент ярославского клуба. 

Потолок зарплат в КХЛ зафиксирован на отметке 900 миллионов рублей. 

27 комментариев

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srs
У боссов Локомотива все одинаково ровно при любых изменениях, ничего не помогает
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bars1998
Ответ Sever12
А кого вам не даёт привлеч в КХЛ Потолок, есть ряд каких то игроков которые не выступают в КХЛ из-за потолка? Или как Третьяк думаете что деньгами можно прекратить отток наших молодых мастеров?
Конечно можно, Напомним Морозов 5 млн$ , Радулов 6 млн$ , Ковальчук 10 млн $ получали в своё время итд, Сейчас же самые большие контракты это 1-1,5 млн$ , Только за счёт больших ЗП КХЛ могла игроков сюда звать хороших)
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вперёд спартак
потолок ещё понизить, хочу чтобы хоккей стал опять общедоступным
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Кавабунга Шреддоголовый
Потолок надо и дальше снижать. Сразу результата не будет, это долгий процесс, но с новым лимитом уровень игроков упадет еще ниже
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Амфитрион
А какие могут быть плоды, когда потолок реально актуален для нескольких команд в лиге? При этом немало команд которые больше беспокоятся о поле.
+1
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ottomann
Какой тонкий намек на СКА, у "некоторых клубов ".

П-политкорректность
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Ковид 07.10.52
Есть еще честные люди в хоккее....газовая зараза со сказками об отличных результатах их работы не на всех распространилась....
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Sever12
Ответ bars1998
какие два клуба? Ак Барс, Салават, Локо, ЦСКА, СКА, ММГ подписывали нормальных игроков, даже леги приезжали из НХЛ нормальных уровня , Демитра, Соботка итд,
Дак это было то когда, сегодня они потолок едва могут заполнить, отмена потолка приведёт к повышению контрактов тех кто там играет сегодня, лидеров у них заберут те два клуба, а кому сегодня потолок мешает в КХЛ собрать супер состав который повысит уровень КХЛ, я только два клуба знаю, но может авангард наскребет больше ярда на зарплаты...
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Sever12
Ответ гилберт
Таких пограничных игроков с десяток наберется, а это немало. Я же говорю, вопрос не в деньгах, а в их количестве. Дай условному Кузьменко в 10 раз больше чем в НХЛ, он 100 процентов останется. А если дашь в три раза больше чем в НХЛ, то он уедет.
Ну десяток игроков пограничных не измени уровень, да я согласен что на рассвете КХЛ без потолка был уровень выше, но тогда возможности платить были не у двух команд, восток был на бабле тоже, маловат с Быковым вспомни, Магнитку с малкиным, Акбарс, никто из них сегодня не сможет держать уровень того потолка, как ты излоганш, лям, полтора смогут только армейцы Москвы и Питера, а это не о чём, по этому этот потолок и ввели, не ради какой-то там уровниловки, простотнееуму бошдять, раньше их хоть шесть было теперь двое, это показуха даже тогда была а сейчас тем более, пора сменится и развивать интересный чемпионат и это приведёт к уровню, интерныц чемпионат привлекает больше инвестиций и команды начнут зарабатывать, из жизнь заставит, во всяком случае это единственный путь, НХЛ так же через это всё проходили лет 70 назад...
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гилберт
Ответ Sever12
А я считаю что деньгами можно переманить только таких игроков типа Гусева у которых там не совсем всё хорошо складывается, мнение что игроки едут в НХЛ из-за денег ошибочное, а из Европы мы и так можем выдернуть тех кто не нужен НХЛ, а те у кого есть потенциа, так же как и наши выберут контракт новичка в НХЛ чем лям в КХЛ, хоть один такой случай есть когда европеец подходящий по уровню для НХЛ выбрал бы деньги в КХЛ, я не встречал таких. А Кузьменко уровень КХЛ не изменит, их просто тупо слишком мало, да и ничего выдающегося они ещё не показали, их на пару команд усилить хватит едва ли..
Таких пограничных игроков с десяток наберется, а это немало. Я же говорю, вопрос не в деньгах, а в их количестве. Дай условному Кузьменко в 10 раз больше чем в НХЛ, он 100 процентов останется. А если дашь в три раза больше чем в НХЛ, то он уедет.
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_Абырвалг_
Ответ bars1998
Конечно можно, Напомним Морозов 5 млн$ , Радулов 6 млн$ , Ковальчук 10 млн $ получали в своё время итд, Сейчас же самые большие контракты это 1-1,5 млн$ , Только за счёт больших ЗП КХЛ могла игроков сюда звать хороших)
Я думаю,что выглядело все в итоге еще более впечатляюще по серым зарплатам ,бонусам и т.д Гуляли,как хотели в те времена !)))
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Sever12
Ответ гилберт
Конечно деньгами. Например Кузьменко, у него контракт наверное совсем копеечный и ему без потолка могли дать раз в десять больше и он бы не уехал. А если дают в три раза больше, то гудбай. Раньше любой топ клуб КХЛ мог выдернуть пятерку лучших игроков из Европы, прямо на выбор. Дать каждому по ляму баксов и дело в шляпе. Мало лимона, дадим полтора. Сейчас могут выдернуть одного, максимум двух. Тут изначально надо решать, хотите конкуренцию? Или хоккей высокого уровня? Выбрали конкуренцию, болельщики вроде довольны.
А я считаю что деньгами можно переманить только таких игроков типа Гусева у которых там не совсем всё хорошо складывается, мнение что игроки едут в НХЛ из-за денег ошибочное, а из Европы мы и так можем выдернуть тех кто не нужен НХЛ, а те у кого есть потенциа, так же как и наши выберут контракт новичка в НХЛ чем лям в КХЛ, хоть один такой случай есть когда европеец подходящий по уровню для НХЛ выбрал бы деньги в КХЛ, я не встречал таких. А Кузьменко уровень КХЛ не изменит, их просто тупо слишком мало, да и ничего выдающегося они ещё не показали, их на пару команд усилить хватит едва ли..
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Sever12
Ответ bars1998
Конечно можно, Напомним Морозов 5 млн$ , Радулов 6 млн$ , Ковальчук 10 млн $ получали в своё время итд, Сейчас же самые большие контракты это 1-1,5 млн$ , Только за счёт больших ЗП КХЛ могла игроков сюда звать хороших)
Но это два клуба, жтотне уровень всей лиги, у вас две три команды уровень лиги определяют, сегодня в Европе некого покупать и не поедет никто а из НХЛ модно вытянуть только русских которые там наигрались и это под силу двут трем командам, это не уровень лиги кода из 700 с лишним матчей в 30ти играют звёзды, это водокачка. У нас даже половина не может заполнить этот потолок, какой уровень лиги, это уровень отдельно взятых игроков и команд а не как не лиги.
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гилберт
Ответ Sever12
А кого вам не даёт привлеч в КХЛ Потолок, есть ряд каких то игроков которые не выступают в КХЛ из-за потолка? Или как Третьяк думаете что деньгами можно прекратить отток наших молодых мастеров?
Конечно деньгами. Например Кузьменко, у него контракт наверное совсем копеечный и ему без потолка могли дать раз в десять больше и он бы не уехал. А если дают в три раза больше, то гудбай. Раньше любой топ клуб КХЛ мог выдернуть пятерку лучших игроков из Европы, прямо на выбор. Дать каждому по ляму баксов и дело в шляпе. Мало лимона, дадим полтора. Сейчас могут выдернуть одного, максимум двух. Тут изначально надо решать, хотите конкуренцию? Или хоккей высокого уровня? Выбрали конкуренцию, болельщики вроде довольны.
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Sever12
Ответ гилберт
Низкий уровень и есть следствие потолка.
А кого вам не даёт привлеч в КХЛ Потолок, есть ряд каких то игроков которые не выступают в КХЛ из-за потолка? Или как Третьяк думаете что деньгами можно прекратить отток наших молодых мастеров?
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_Абырвалг_
ЮНЯ, как всегда на своей волне! А подписание год назад, некоего Сагадеева,это ,что? Шалунов -один из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги в решающих матчвх ,команде сильно помог ? А Аверин? А СВОИ : - Красковсий, Полунин,Коршков, за семь лет, пока на них делали ставку,чего нибудь выиграли,или хотя-бы показали кроме беспорядочной беготни ?
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Al561
Надо понижать потолок, не резко, на 100млн снизить, посмотреть пару сезонов, что получится.
Одновременно пол поднимать на те же 100млн.
Естественно потолок должен быть жестким, включать все премии и бонусы, все плюшки и пряники.
Можно к потолку ввести коэффициенты по локации.
Грубо говоря, если регион менее привлекательный или удаленный, то разрешить чуть повыше потолок.
Вот чего не надо делать, так это уменьшать лимит, его даже можно увеличить до 7 игроков, или, как предлагает Шуми Бабаев, не считать легионерами игроков после 6-ти сезонов в КХЛ.
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Dundee
Потолок, чтобы не переплачивали. А дисциплина средних команд, от него не зависит. Это работа тш, а не бабла
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mantruck
Хоть кто-то не рассказывает сказки, что скоро перегоним НХЛ. Всё правильно он говорит: уровень лиги никакой, звёзд нет, интриги нет, чётких правил нет, качественных ТВ трансляций нет, маркетинга нет. Если бы Фан-уйди ещё распространялся на хоккей, то и зрителей бы практически не было на трибунах.
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KSA1985
Вы не правильно поняли.
Яковлев рассказывает про свою работу в Локомотиве за последние 15-20 лет." Уровень стал ниже "- подтвердил каждое слово, своей преданной работой. Особенно о тёмных схемах , и так каждый год
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sheep_catcher
Тааак… Я тут всю неделю читал, что какой-то там НХЛ в подметки КХЛу нашему родненькому не годится.
Что в НХЛ наших топ-тренеров хотят переманить, чтобы всем новым веяниям-то обучиться. Вон, Сергей Викторович сразу говорит «закрыли тему». Владислав Александрович, Роман Борисович, Валерий Викторович, Павел Владимирович, Илья Валерьевич, все как один отмечают прогресс КХЛ. И даже Александр Тихонов. Это что же получается?
Как это «уровень хоккея стал ниже»? Мы вот сейчас сборной U-25(в которой есть и овер 28) как на майском турне покажем, где раки зимовали.
«Уровень хоккея стал ниже». Ишь чего

🤣🤣🤣🤣😉
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Сергей Жарковский
Дисциплина помогает игрокам средних команд играть лучше, но и деньги пока никто не отменял.
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Sever12
А как выравнивать условия без потолка, потолок это самое первое что надо сделать если вы хотите выравнивать, сейчас вот бонусы загонят под потолок, пол подняли, с переходами может тоже что нибудь придумаю, маленьким шагами но КХЛ пытается выровнять, а без потолка все остальные действия вообще не имеют смысла, потолок очень даже заметно поднял конкуренцию, не так как хотелось бы, но поднял...
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гилберт
Низкий уровень и есть следствие потолка.
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