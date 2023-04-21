«Авангард» и СКА интересуются форвардом минского «Динамо» Алистровым (Михаил Зислис)
«Авангард» и СКА интересуются форвардом минского «Динамо» Владимиром Алистровым.
В этом сезоне 22-летний белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф. Срок действия его текущего контракта истекает 30 апреля. Алистров может стать ограниченно свободным агентом.
«За права на Алистрова придется заплатить солидную компенсацию, либо подписать с ним контракт по оффершиту, но есть вероятность, что «Динамо» тогда повторит предложение.
Мне этот игрок очень нравится, у него хороший потенциал и его возможный переезд в Омск станет локальной победой для менеджмента «Авангарда».
Хотя не забываем, что Алистров находится на радарах СКА. Борьба за нападающего может стать жаркой, учитывая «теплые» отношения боссов двух газпромовских клубов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
Хотя для самого Алистрова лучше пока не гнаться за деньгами, а продолжать развитие. Переход в любой из этих клубов может стать большим плюсом в финансовом плане, но вот развитию как игрока может и помешать