«Авангард» и СКА интересуются форвардом минского «Динамо» Алистровым (Михаил Зислис)

Теги Авангард СКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Михаил Зислис Владимир Алистров Хоккей

«Авангард» и СКА интересуются форвардом минского «Динамо» Владимиром Алистровым.

В этом сезоне 22-летний белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф. Срок действия его текущего контракта истекает 30 апреля. Алистров может стать ограниченно свободным агентом.

«За права на Алистрова придется заплатить солидную компенсацию, либо подписать с ним контракт по оффершиту, но есть вероятность, что «Динамо» тогда повторит предложение.

Мне этот игрок очень нравится, у него хороший потенциал и его возможный переезд в Омск станет локальной победой для менеджмента «Авангарда».

Хотя не забываем, что Алистров находится на радарах СКА. Борьба за нападающего может стать жаркой, учитывая «теплые» отношения боссов двух газпромовских клубов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

8 комментариев

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Павел Волков
Ну куда ж без радаров СКА
+11
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usenko
Алистров - игрок, которому нужно давать играть, чтобы он и в дальнейшем прогрессировал. Поэтому уж лучше в Авангард, там по крайней мере есть шанс постоянно играть.
Хотя для самого Алистрова лучше пока не гнаться за деньгами, а продолжать развитие. Переход в любой из этих клубов может стать большим плюсом в финансовом плане, но вот развитию как игрока может и помешать
+9
-2
+7
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Сергей Орлов
Кстати, реально неплохой парнишка.
+4
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Виктор Вигуляров
Ответ usenko
Алистров - игрок, которому нужно давать играть, чтобы он и в дальнейшем прогрессировал. Поэтому уж лучше в Авангард, там по крайней мере есть шанс постоянно играть. Хотя для самого Алистрова лучше пока не гнаться за деньгами, а продолжать развитие. Переход в любой из этих клубов может стать большим плюсом в финансовом плане, но вот развитию как игрока может и помешать
Из-за ужесточения лимита на легионеров Динамо могут разграбить до основания. У Алистрова же был только один яркий сезон - прошлый. В Авангарде у него шансы будут при условии ухода Грицуюка и Толчинского. В СКА же для него место просто не будет.
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Пользователь заблокирован
Авангард договорился
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Rialto
Ну т.е. Газпром интересуется
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heivani
Внучок должен играть в Челябинске )))
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гилберт
Ответ usenko
Алистров - игрок, которому нужно давать играть, чтобы он и в дальнейшем прогрессировал. Поэтому уж лучше в Авангард, там по крайней мере есть шанс постоянно играть. Хотя для самого Алистрова лучше пока не гнаться за деньгами, а продолжать развитие. Переход в любой из этих клубов может стать большим плюсом в финансовом плане, но вот развитию как игрока может и помешать
Тут все просто. Если игрок талант, то надо идти туда где будет играть или вообще никуда не ходить. Если же игрок чувствует что он выстрелил и подтвердить уровень будет сложно, надо срочно идти в Питер за баблом. А вообще Марино отказывать опасно, могут и допинг обнаружить.
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