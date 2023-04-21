«Авангард» и СКА интересуются форвардом минского «Динамо» Алистровым (Михаил Зислис)

«Авангард» и СКА интересуются форвардом минского «Динамо» Владимиром Алистровым.

В этом сезоне 22-летний белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф. Срок действия его текущего контракта истекает 30 апреля. Алистров может стать ограниченно свободным агентом.

«За права на придется заплатить солидную компенсацию, либо подписать с ним контракт по оффершиту, но есть вероятность, что « » тогда повторит предложение.

Мне этот игрок очень нравится, у него хороший потенциал и его возможный переезд в Омск станет локальной победой для менеджмента « ».

Хотя не забываем, что Алистров находится на радарах . Борьба за нападающего может стать жаркой, учитывая «теплые» отношения боссов двух газпромовских клубов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.