Переход в «Салават» – наиболее реальный вариант для форварда «Сибири» Шарова

Теги Салават Юлаев Сибирь возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Александр Шаров Хоккей

Нападающий «Сибири» Александр Шаров может перейти в «Салават Юлаев».

Об этом сообщил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

«Салават Юлаев» – самый реальный вариант для Александра Шарова. Он очень давно в «Сибири», хочет поменять обстановку», – сказал Бабаев.

Шаров набрал 50 (29+21) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Среднее игровое время – 19:49.

В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 5 играх. Среднее игровое время – 22:17.

9 комментариев

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RusSh
Было бы не плохо. Но посмотрим после 30 апреля реальные подписания.
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Alli
Ответ Рустам Рустам
Это на замену Кадейкина?
только Шаров сто лет как центр не играет
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Ruar
Ответ Рустам Рустам
Это на замену Кадейкина?
Нет. Кадей центр, а Шаров край
+1
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Дмитрий Исаков
Ответ Олег Предвечный
Не знаю в чём причина, но в плей оф от него ждали большего .Вообще подписание контрактоф должны начинаться точно не в начале апреля.
Было бы пол команды таких Шаровых может и играли сейчас в финале 🤔
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Рустам Рустам
Это на замену Кадейкина?
+1
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Олег Предвечный
Не знаю в чём причина, но в плей оф от него ждали большего .Вообще подписание контрактоф должны начинаться точно не в начале апреля.
0
0
0
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Дмитрий Исаков
Ответ Рустам Рустам
Это на замену Кадейкина?
Опять реально. Но опять-таки про.. Ли
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