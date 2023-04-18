Переход в «Салават» – наиболее реальный вариант для форварда «Сибири» Шарова
Нападающий «Сибири» Александр Шаров может перейти в «Салават Юлаев».
Об этом сообщил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
«Салават Юлаев» – самый реальный вариант для Александра Шарова. Он очень давно в «Сибири», хочет поменять обстановку», – сказал Бабаев.
Шаров набрал 50 (29+21) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Среднее игровое время – 19:49.
В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 5 играх. Среднее игровое время – 22:17.
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