Переход в «Салават» – наиболее реальный вариант для форварда «Сибири» Шарова

Нападающий «Сибири» Александр Шаров может перейти в «Салават Юлаев».

Об этом сообщил представитель хоккеиста .

« » – самый реальный вариант для . Он очень давно в « », хочет поменять обстановку», – сказал Бабаев.

Шаров набрал 50 (29+21) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Среднее игровое время – 19:49.

В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 5 играх. Среднее игровое время – 22:17.