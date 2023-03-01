Гендиректор «Трактора» о Гатиятулине: «Действуем в рамках контракта. В качестве кадровых решений был назначен генменеджер Волков»

высказался о будущем в « ».

Срок контракта тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне команда заняла 9-е место на Востоке и не попала в плей-офф.

«Что касается главного тренера, я читал разное в средствах массовой информации. Хочу сразу сказать, что мы действуем в рамках заключенного контракта с Анваром Рафаиловичем, поэтому тут вопросов быть никаких не должно.

В качестве кадровых решений был назначен генеральный менеджер , который в сотрудничестве с Анваром Рафаиловичем Гатиятулиным ведет селекционную работу на следующий год», – сказал генеральный директор «Трактора».

«Трактор» провалил сезон с пятым бюджетом на Востоке. Не смогли заменить легионеров, намудрили с вратарями