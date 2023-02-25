Экс-директор «Трактора» Баландин: «Гатиятулин не подтвердил свою квалификацию главного тренера. Челябинск не заслуживает такой низкосортный хоккей»

Андрей Баландин считает, что тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин не развился как специалист.

24 февраля клуб потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

– Вы считаете, что главный виновник – Анвар Гатиятулин?

– Если команда валится, то всегда виноват главный тренер. По-другому не бывает. Кто еще проводит тренировки, придумывает звенья, дает установку и задание на игру, принимает все решения, отвечает за всех?

Гатиятулин не развился как специалист. Ему напели дифирамбов, переоценили, дали хороший контракт. Анвар Гатиятулин не тот тренер, с которым можно выиграть Кубок Гагарина. За весь сезон он не смог перестроить команду и исправить ситуацию.

Гатиятулин не подтвердил свою квалификацию главного тренера. А «Трактору» нужен специалист, который поставит команде атакующую, современную игру. Челябинск не заслуживает такой низкосортный хоккей.

– Как в «Тракторе» могут исправить эту ситуацию?

– Я надеюсь на нового генерального менеджера Алексея Волкова, который соберет боевой коллектив и хороший тренерский штаб. Как я понял, он сейчас будет делать ревизию, проверит всех игроков и тренеров. Хочется верить, что Волков – здравомыслящий человек», – сказал экс-игрок и бывший директор «Трактора».