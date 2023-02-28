«Трактор» не уволит Гатиятулина. Кандидаты на замену даже не обсуждались («РБ-Спорт»)

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактор» не уволит Анвара Гатиятулина, кандидаты на замену даже не обсуждались. 

Челябинский клуб набрал 72 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял 9-е место на Востоке и не попал в плей-офф. 

«Даже не обсуждались кандидаты на замену Гатиятулину. Было решено дать возможность исправить ситуацию в следующем сезоне, усилившись генеральным менеджером.

Потенциал и ресурсы у клуба и команды есть, и результат в виде бронзы Иван Савин и Анвар Гатиятулин давали сезоном раньше. Ошибки бывают у всех», – приводит «РБ-Спорт» слова источника, имеющего отношение к «Трактору».

Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)

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13 комментариев

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Booligan
в Амуре всех уволили при значительно лучшем хоккее и значительно более слабом составе, а результат одинаковый
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Rer
Правильно грамотный подход руководителей клуба Москва не сразу строилась состав хороши хорошо выдали концовку и чуток не повезло .на следующий сезон все будет хорошо в Челябинске.Барыс Алга .
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Ильдар Магафуров
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Ну не знаю. Хоккей у него не интересный и результата нет, а состав хороший.
Последние игры показатели,что трактор может показывать хороший хоккей,жаль что чуть-чуть не хватало.рад что Анвара оставили.уверен команда в следующем сезоне себя обязательно проявит.
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ToniKroos1999
Удачи Трактору в следующем сезоне))))
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alklimov2018
Сказал неизвестно кто неизвестно кому, а люди на полном серьезе обсуждают.:)))
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кот Михалыч
Как убивали Трактор...
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Сергей Орлов
Наслаждайтесь и дальше этим трусливым оборонительным хоккеем.
+3
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Crosby174
Последний предпоследний шанс. Не подпускать Анвара к трансферам. Ну а что делать с вечным откатом к своим воротам при счёте 1-0..? Только на чудо надеяться.
+2
0
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Габорик
Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус...
+5
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mkirchanov
Артур Хайруллин пишет, что его источники продолжают настаивать на том, что Анвара уволят. Так что не расстраиваемся раньше времени
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KIN-174
Очередной послений шанс...
+1
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ФКСМ..ХКСЮ
Ну не знаю.
Хоккей у него не интересный и результата нет, а состав хороший.
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Александр Васильев
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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