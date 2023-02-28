«Трактор» не уволит Гатиятулина. Кандидаты на замену даже не обсуждались («РБ-Спорт»)
«Трактор» не уволит Анвара Гатиятулина, кандидаты на замену даже не обсуждались.
Челябинский клуб набрал 72 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял 9-е место на Востоке и не попал в плей-офф.
«Даже не обсуждались кандидаты на замену Гатиятулину. Было решено дать возможность исправить ситуацию в следующем сезоне, усилившись генеральным менеджером.
Потенциал и ресурсы у клуба и команды есть, и результат в виде бронзы Иван Савин и Анвар Гатиятулин давали сезоном раньше. Ошибки бывают у всех», – приводит «РБ-Спорт» слова источника, имеющего отношение к «Трактору».
Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)
Хоккей у него не интересный и результата нет, а состав хороший.