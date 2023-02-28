«Трактор» не уволит Гатиятулина. Кандидаты на замену даже не обсуждались («РБ-Спорт»)

«Трактор» не уволит , кандидаты на замену даже не обсуждались.

Челябинский клуб набрал 72 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял 9-е место на Востоке и не попал в плей-офф.

«Даже не обсуждались кандидаты на замену Гатиятулину. Было решено дать возможность исправить ситуацию в следующем сезоне, усилившись генеральным менеджером.

Потенциал и ресурсы у клуба и команды есть, и результат в виде бронзы и Анвар Гатиятулин давали сезоном раньше. Ошибки бывают у всех», – приводит «РБ-Спорт» слова источника, имеющего отношение к «Трактору».

Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора» («СЭ»)