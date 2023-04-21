«Колорадо» победил «Сиэтл» во 2-м матче серии (3:2), уступая 0:2 после 1-го периода
«Колорадо» победил «Сиэтл» во 2-м матче серии, уступая 0:2 после 1-го периода.
Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал первую победу в новом розыгрыше плей-офф, обыграв «Кракена» (3:2, 1-1 в серии).
После 20 минут игры «Сиэтл» вел со счетом 2:0 – отличились Джастин Шульц и Брэндон Танев.
Во втором периоде «Эвеланш» забили дважды за 28 секунд – это сделали Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин на 27-й и 28-й минуте.
В третьем периоде победу хозяевам принес защитник Девон Тэйвс.
С учётом, что Макар и Рантанен пока не проснулись,а Мак ещё не вышел на проектную мощность, резервов полно. Георгиев - супер два периода провёл.