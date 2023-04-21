«Колорадо» победил «Сиэтл» во 2-м матче серии (3:2), уступая 0:2 после 1-го периода

«Колорадо» победил «Сиэтл» во 2-м матче серии, уступая 0:2 после 1-го периода.

Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал первую победу в новом розыгрыше плей-офф, обыграв «Кракена» (3:2, 1-1 в серии).

После 20 минут игры « » вел со счетом 2:0 – отличились Джастин Шульц и Брэндон Танев.

Во втором периоде «Эвеланш» забили дважды за 28 секунд – это сделали и на 27-й и 28-й минуте.

В третьем периоде победу хозяевам принес защитник .