«Колорадо» победил «Сиэтл» во 2-м матче серии (3:2), уступая 0:2 после 1-го периода

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Арттури Лехконен Валерий Ничушкин Сиэтл Девон Тэйвс Хоккей

«Колорадо» победил «Сиэтл» во 2-м матче серии, уступая 0:2 после 1-го периода.

Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал первую победу в новом розыгрыше плей-офф, обыграв «Кракена» (3:2, 1-1 в серии). 

После 20 минут игры «Сиэтл» вел со счетом 2:0 – отличились Джастин Шульц и Брэндон Танев. 

Во втором периоде «Эвеланш» забили дважды за 28 секунд – это сделали Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин на 27-й и 28-й минуте.

В третьем периоде победу хозяевам принес защитник Девон Тэйвс.

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7 комментариев

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Георгиев после двух пропущенных превратился в скалу
+3
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Stas_M
Ответ Антон Якимцев
Отношусь с оптимизмом к первому поражению и отличному камбэку сегодня в игре с "аутсайдером" - ходить катком по соперникам с первых раундов не всегда есть хорошо. Да и в целом, не считая NYR, лёгкой прогулки нет ни у одной из команд пока. С учётом, что Макар и Рантанен пока не проснулись,а Мак ещё не вышел на проектную мощность, резервов полно. Георгиев - супер два периода провёл.
Как можно с оптимизмом относиться к поражениям?))Пока игра не впечатляет и оптимизма не много. Очевидно, что команда буксует и неизвестно сможет ли выйти на проектную мощность и есть ли она вообще по факту. Был бы состав прошлогодний то всем понятно было бы на что команда способная, а тут очень серьезные потери и нет глубины
+2
0
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ɔculpa
Ответ Stas_M
Как можно с оптимизмом относиться к поражениям?))Пока игра не впечатляет и оптимизма не много. Очевидно, что команда буксует и неизвестно сможет ли выйти на проектную мощность и есть ли она вообще по факту. Был бы состав прошлогодний то всем понятно было бы на что команда способная, а тут очень серьезные потери и нет глубины
А кто ещё, кроме Ландескуга, потерян?
+1
0
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Белый офицер
Ответ ɔculpa
А кто ещё, кроме Ландескуга, потерян?
Кадри и Бура ушли. Кальяно и Хелм травма. Последний правда вернулся. Итог -5.
+1
0
+1
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Антон Якимцев
Отношусь с оптимизмом к первому поражению и отличному камбэку сегодня в игре с "аутсайдером" - ходить катком по соперникам с первых раундов не всегда есть хорошо. Да и в целом, не считая NYR, лёгкой прогулки нет ни у одной из команд пока.

С учётом, что Макар и Рантанен пока не проснулись,а Мак ещё не вышел на проектную мощность, резервов полно. Георгиев - супер два периода провёл.
+1
-1
0
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Белый офицер
Огненная игра. Лучшая в этом игровом дне.
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Антон Якимцев
Ответ Stas_M
Как можно с оптимизмом относиться к поражениям?))Пока игра не впечатляет и оптимизма не много. Очевидно, что команда буксует и неизвестно сможет ли выйти на проектную мощность и есть ли она вообще по факту. Был бы состав прошлогодний то всем понятно было бы на что команда способная, а тут очень серьезные потери и нет глубины
Оптимизм в том, что проигрывать таким как Сиэтл не так страшно, вскрывая тем самым проблемы в игре, с условным Вегасом лучше этого вообще не делать - каждый матч на счету.
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