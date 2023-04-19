Георгиев о «Колорадо» после поражения от «Сиэтла»: «Ребята психологически сильны. Уверен, что мы будем лучше в следующей игре»

Александр Георгиев уверен в том, что «Колорадо» прибавит после поражения от «Сиэтла».

Действующий обладатель Кубка Стэнли начал серию первого раунда против «Кракена» с поражения (1:3, 0-1).

«Ребята психологически сильны. Уверен, что мы избавимся от ошибок, извлечем урок и будем лучше в следующей игре», – сказал вратарь «Эвеланш».

впервые провел полный матч плей-офф, отразив 27 из 30 бросков.