Георгиев о «Колорадо» после поражения от «Сиэтла»: «Ребята психологически сильны. Уверен, что мы будем лучше в следующей игре»
Александр Георгиев уверен в том, что «Колорадо» прибавит после поражения от «Сиэтла».
Действующий обладатель Кубка Стэнли начал серию первого раунда против «Кракена» с поражения (1:3, 0-1).
«Ребята психологически сильны. Уверен, что мы избавимся от ошибок, извлечем урок и будем лучше в следующей игре», – сказал вратарь «Эвеланш».
Георгиев впервые провел полный матч плей-офф, отразив 27 из 30 бросков.
У Сиэтла уничтожающая статистика, если они ведут после первого и второго периодов.