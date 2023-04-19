Георгиев о «Колорадо» после поражения от «Сиэтла»: «Ребята психологически сильны. Уверен, что мы будем лучше в следующей игре»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев уверен в том, что «Колорадо» прибавит после поражения от «Сиэтла».

Действующий обладатель Кубка Стэнли начал серию первого раунда против «Кракена» с поражения (1:3, 0-1). 

«Ребята психологически сильны. Уверен, что мы избавимся от ошибок, извлечем урок и будем лучше в следующей игре», – сказал вратарь «Эвеланш». 

Георгиев впервые провел полный матч плей-офф, отразив 27 из 30 бросков.

5 комментариев

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Антон Якимцев
Да в этом-то сомнений нет, главное первыми не пропускать.
У Сиэтла уничтожающая статистика, если они ведут после первого и второго периодов.
+3
-1
+2
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j_jms
Ответ LOsP06GH
Ни о чём!? Вы игру смотрели....там вашу Колорадо Сиэтл разобрали их игру досконально.
Не смотрел, и не буду, как и Рейнджерс-Джерси, а вот Флориду Тампу и Винни посмотрю, все посмотреть и нельзя и не нужно.
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