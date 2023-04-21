Вратарь «Локомотива» Исаев: «Важно выиграть Кубок Гагарина. Ярославль – хоккейный город»

Теги Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Хоккей

Даниил Исаев мечтает выиграть с «Локомотивом» Кубок Гагарина.

– У вас контракт с «Локомотивом» до 2024 года. Думали о том, что делать дальше?

– Пока мысли о следующем сезоне. Его нужно провести на высоком уровне. Понятно, что в будущее заглядываю, определенные переговоры ведутся, но пока оставлю это при себе. Есть понимание, как двигаться дальше.

– О чем вы мечтаете в хоккейном плане?

– Я иду вперед постепенно, шаг за шагом. Ничего глобального не загадываю. Для меня, как ярославца, важно выиграть Кубок Гагарина для клуба и города. Я знаю, что все этого давно ждут. Мы хотим выиграть.

Для Ярославля победа очень важна, поскольку это хоккейный город. У нас очень много болельщиков, которых мы хотим порадовать, – сказал вратарь «Локомотива».

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7 комментариев

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Иван Буренков
Конечно,Ярославль заслуживает выиграть Кубок Гагарина,но с таким руководством в клубе-об этом сложно мечтать!
+6
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+6
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KSA1985
Ответ KRUG
Ну придёт другое, которому хоккей до одного места, и полетим в вышку, как Нококузнецк и Тольятти в своё время.
Ну уж так печально клуб не должен скатится. Ведь смена руководства, это не смена спонсора. Раз на следующий сезон всё без изменений, то тогда пусть почистят состав от деградирующих воспитаников.( коршков,красковский и т д) Ещё в команде много форвардов силового плана, типа Андронова, Ильенко, Иванова, Аверин....Да, они не плохо царапаются за шайбу, в самоотдаче их не упрекнешь,но результативность у них конечно ППЦ. 6-7 человек на выход ( вместе с воспитанниками) , а то у Красковского и Коршкова контракты в районе 40-50 млн, а играют они на 10 млн ( вдвоём)
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Виталий Джураев
Да,Даня,ждём уже который год!!!
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_Абырвалг_
Пока хоккей в Локомотиве- это чей-то прибыльный бизнес, ничего не изменится ! Хочу продам перспективного молодого воспитанник а в более богатый клуб, хочу не продам. Вообще ,чего хочу,то и ворочу. Вечно перспективными считаются Аверин (посмотрите на статистику), и СВОИ :Уже семь лет как перспективные: Красковский,Полунин,Коршков,которые по уровню "мастерства" так и остались в юниорском бей-беги хоккее.При этом с зарплатами отнюдь не юниорскими!
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