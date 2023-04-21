Вратарь «Локомотива» Исаев: «Важно выиграть Кубок Гагарина. Ярославль – хоккейный город»

Даниил Исаев мечтает выиграть с «Локомотивом» Кубок Гагарина.

– У вас контракт с «Локомотивом» до 2024 года. Думали о том, что делать дальше?

– Пока мысли о следующем сезоне. Его нужно провести на высоком уровне. Понятно, что в будущее заглядываю, определенные переговоры ведутся, но пока оставлю это при себе. Есть понимание, как двигаться дальше.

– О чем вы мечтаете в хоккейном плане?

– Я иду вперед постепенно, шаг за шагом. Ничего глобального не загадываю. Для меня, как ярославца, важно выиграть для клуба и города. Я знаю, что все этого давно ждут. Мы хотим выиграть.

Для Ярославля победа очень важна, поскольку это хоккейный город. У нас очень много болельщиков, которых мы хотим порадовать, – сказал вратарь « ».