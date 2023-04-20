О′Делл не перейдет в «Локомотив». У хоккеиста есть более выгодные предложения

Теги Локомотив возможные переходы КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

«Локомотив» не подпишет нападающего Эрика О′Делла.

Ярославский клуб выбыл из гонки за канадского нападающего, об этом сообщает Михаил Зислис.

Журналист отметил, что у игрока есть более выгодные предложения от других клубов.

Ранее сообщалось о том, что на форварда, у которого истекает соглашение с московским «Динамо», также претендует СКА.

Также говорилось о зарплате в размере 100 миллионов рублей за сезон, которую просят от команд хоккеист и его агент.

Эрик О′Делл набрал 31 (16+15) балл в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.

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15 комментариев

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Doronya
С ума что ли посходили с такими запросами. Не спорю, по меркам кхл хороший, но не первый год человек по половине сезоне в лазарете сидит
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Кеша
СКА просто на понос изойдут , если не ослабят очередной клуб и не купят себе топчика . Такой клуб , такие традиции.
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ottomann
Как болельщик Локо, это прекрасная новость, лучше вообще никого не подписывать чем форварда 30++ лет ,за нереальные деньги
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Дядя Федор Макларен
Потолок не поднялся, а губа у игроков с агентами до пола раскаталась. Парадокс
+4
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BarT
269к в день. Ну я все равно не понимаю зачем такие бабки в спорте.
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ФНЛчик
Ну и хорошо. 100 можно платить игроку, который решает игры и явному лидеру. Он не из этой когорты...
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Angryslon
Ещё три года назад он особо никому не нужен был в лиге и его подбирала Сибирь. А теперь, благодаря неадекватному решению минспорта, за него бьются топ-клубы.
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Андрей Королёнок
Когда была олимпиада без Нхлцев, он в сборную команду Канада не всегда входил, а когда входил играл в 3 звене. Я не знаю, почему мы сделали из него идола, но по сути очень слабый игрок.
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айыу
Ответ Дядя Федор Макларен
Потолок не поднялся, а губа у игроков с агентами до пола раскаталась. Парадокс
Потолок не поднялся, зато лимит на легионеров ужесточили до трёх человек, что в совокупности с текущей политической ситуацией и ростом курса рубля приводит к дефициту игроков.
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Дядя Федор Макларен
Ответ айыу
Потолок не поднялся, зато лимит на легионеров ужесточили до трёх человек, что в совокупности с текущей политической ситуацией и ростом курса рубля приводит к дефициту игроков.
Политическая ситуация и курс рубля именно сейчас-абсолютно не отличаются от прошедшего сезона. И Локомотив без легов его прошёл. Ну и на кой давать О’деллу сотку?
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Маргарита Аксенова
Велика потеря
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Dragon10
Вот он лимит животворящий(
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LokoYarik
Не нужна нам хрустальная борода
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Дмитрий Травницкий
игрок неплохой, но 100 не стоит. Питер конечно любит сорить деньгами, но давать ему столько никто в здравом уме не будет. Или быстро подпишется за 50-70 или осенью за 30-50 . Или в Европу.
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Андрей Королёнок
Ответ Дмитрий Травницкий
игрок неплохой, но 100 не стоит. Питер конечно любит сорить деньгами, но давать ему столько никто в здравом уме не будет. Или быстро подпишется за 50-70 или осенью за 30-50 . Или в Европу.
Они ох..... Ли, рассматривают Россия, как чемодан с деньгами. Лучше бы в свой хоккей вкладывались, а этот топчик на родине за еду бы бегал.
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