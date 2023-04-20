О′Делл не перейдет в «Локомотив». У хоккеиста есть более выгодные предложения
«Локомотив» не подпишет нападающего Эрика О′Делла.
Ярославский клуб выбыл из гонки за канадского нападающего, об этом сообщает Михаил Зислис.
Журналист отметил, что у игрока есть более выгодные предложения от других клубов.
Ранее сообщалось о том, что на форварда, у которого истекает соглашение с московским «Динамо», также претендует СКА.
Также говорилось о зарплате в размере 100 миллионов рублей за сезон, которую просят от команд хоккеист и его агент.
Эрик О′Делл набрал 31 (16+15) балл в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 6 матчах.
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