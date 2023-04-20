Монтгомери о 3:6 с «Флоридой»: «Бостон» допускал катастрофические потери. Хоккеисты принимали не самые лучшие решения»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Флориды».

«Брюинс» уступили «Пантерс» (3:6, 1-1 в серии) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Хоккеисты иногда принимали не самые лучшие решения. Думаю, что в основном в первых двух периоды мы очень хорошо действовали с шайбой. 

Но те потери, которые мы допускали в матче, – это катастрофа. Прямо в середине площадки. Такие потери нехарактерны для нас», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

Сообщается, что в этом сезоне «Бостон» в среднем совершал 9,13 потерь за 60 минут.

Во втором матче с «Флоридой» команда допустила 15 потерь.

4 комментария

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_BoSToN_44
Ответ Alexander Bragin
самое большое непонятно (лично для меня), как медведи добились такого результата в регулярке. потому что по двум первым матчам плейоф они выглядели неубедительно.
Так это классика. Регулярка и плей-офф разный уровень.
+3
0
+3
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Alexander Bragin
самое большое непонятно (лично для меня), как медведи добились такого результата в регулярке.
потому что по двум первым матчам плейоф они выглядели неубедительно.
+1
0
+1
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j_jms
Вначале нормальные были, до середины второго периода,
когда, еще до голов, просто сдохли, только Маршанд и Линдхольм еще бодались. Крейчи так вообще был круче Гусева. Казалось, что его бесит, что ему дают пас, хотя он просто хочет тихо лечь и умереть..
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Alex the brave
Флорида их и в хвост и в гриву сделает.
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