Монтгомери о 3:6 с «Флоридой»: «Бостон» допускал катастрофические потери. Хоккеисты принимали не самые лучшие решения»

Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Флориды».

«Брюинс» уступили «Пантерс» (3:6, 1-1 в серии) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Хоккеисты иногда принимали не самые лучшие решения. Думаю, что в основном в первых двух периоды мы очень хорошо действовали с шайбой.

Но те потери, которые мы допускали в матче, – это катастрофа. Прямо в середине площадки. Такие потери нехарактерны для нас», – сказал главный тренер « » .

Сообщается, что в этом сезоне «Бостон» в среднем совершал 9,13 потерь за 60 минут.

Во втором матче с «Флоридой» команда допустила 15 потерь.