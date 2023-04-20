Монтгомери о 3:6 с «Флоридой»: «Бостон» допускал катастрофические потери. Хоккеисты принимали не самые лучшие решения»
Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Флориды».
«Брюинс» уступили «Пантерс» (3:6, 1-1 в серии) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.
«Хоккеисты иногда принимали не самые лучшие решения. Думаю, что в основном в первых двух периоды мы очень хорошо действовали с шайбой.
Но те потери, которые мы допускали в матче, – это катастрофа. Прямо в середине площадки. Такие потери нехарактерны для нас», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.
Сообщается, что в этом сезоне «Бостон» в среднем совершал 9,13 потерь за 60 минут.
Во втором матче с «Флоридой» команда допустила 15 потерь.
потому что по двум первым матчам плейоф они выглядели неубедительно.
когда, еще до голов, просто сдохли, только Маршанд и Линдхольм еще бодались. Крейчи так вообще был круче Гусева. Казалось, что его бесит, что ему дают пас, хотя он просто хочет тихо лечь и умереть..