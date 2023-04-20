Самсонов сыграет в воротах «Торонто» во втором матче с «Тампой». Он пропустил 6 шайб в первой игре

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов вновь сыграет в воротах «Торонто» после шести пропущенных шайб.

Россиянин займет место в воротах «Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы».

В первой игре, которую «Торонто» проиграл со счетом 3:7, Илья Самсонов пропустил шесть шайб, отразив 23 из 29 бросков, и был заменен после второго периода.

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22 комментария

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Юрий Богданов
никогда не был фаном или защитником Самсонова, но хейт после первого матча доставил. там откровенный привоз только в 5й шайбе, большинству остальных предшествовала парочка сейвов в разных позах, после которых её все равно запихивали в ворота)))

Торонто совсем в другом имхо надо прибавлять)
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oberkorn
Имея дикие контракты метьюса, тавареса, нюландера и манера, можно рассчитывать только на то, что средний вратарь и непонятная защита превратияся в бога. Но как показывает история, бидон так не берут. Это же касается и дэдмонтона.
+10
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AminO2
Принимаются ставки на шатаут.
+7
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Иван Павлов
Ответ oberkorn
Имея дикие контракты метьюса, тавареса, нюландера и манера, можно рассчитывать только на то, что средний вратарь и непонятная защита превратияся в бога. Но как показывает история, бидон так не берут. Это же касается и дэдмонтона.
История на примерах Сент-Луиса, Питтсбурга и Колорадо всё показала уже со средними вратарями, проснуться пора бы.

Сан-Хосе с Джонсом на воротах до финала доходили.
+7
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Костя Кот
удачи илюха!
+5
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56prost
...известное дело-вратарь пол команды,а что скажет другая половина?
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ivany4
Ответ AminO2
Принимаются ставки на шатаут.
васи
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Иван Павлов
Ответ Kirill HG
Смысл в том, что Торонто просто некого ставить кроме Самсонова, так подготовились к плей-офф (Уолл молодой, даже в регулярки почти не играл. Мюррей как всегда травмирован) В похожей ситуации условный Айлендерс могли бы на одну игру проверить Варламова, Каролина поставит Раанту, у Флориды сейчас Бобровский в запасе. Даже ветеран Галак в Рейнджерс или Блэквуд в Нью-Джерси смотрятся неплохой заменой на экстренный случай смены основного вратаря... но только не Торонто подумаешь, подошли к плей-офф к встрече с Тампой без нормального бэкапа, зато в дедлайн сколько всего провернули и 10 защитников взяли!
Чего? То есть 10 млн Бобровского, который начинает плей-офф бэкапом из-за своей бездарной игры - это, оказывается, здорово? Менеджмент Флориды прекрасно сработал, ведь у них такой классный вариант есть на случай провала 30-летнего АХЛовца (появление которого в воротах, видимо, тоже свидетельствует о великой работе ГМа).

Блэквуд - это вообще смешно, переломанный и сдувшийся вратарь, последний раз игравший более-менее внятно 3 года назад. Оказывается, что это тоже лучше, чем у Торонто.

Каролина в прошлом сезоне, помнится, отлично Раанту поставила. Пришлось в итоге третьего вратаря задействовать. И вообще, почему они ставят Раанту? Разве не потому что менеджмент Каролины подписал старого хрусталя Андерсена на роль стартера? Да, кто же мог подумать, что он опять сломается.

Очень плохо у тебя получается натягивать сову на глобус. Даже если бы Мюррей был здоров (или вместо него был бы кто-то ещё), никто не подумал бы забенчить Самсонова после одного невыдающегося матча. Так в плей-офф не делают, да так даже в регулярке не делают.

У Торонто есть стартовый вратарь, сыгравший в этом сезоне лучше, чем основные вратари Флориды, Нью-Джерси и Каролины, но тебя почему-то так волнует отсутствие бэкапа, хотя Уолл зарекомендовал себя отлично на уровне АХЛ и НХЛ в 2023 году.
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разноцветный логотип
Ответ oberkorn
Имея дикие контракты метьюса, тавареса, нюландера и манера, можно рассчитывать только на то, что средний вратарь и непонятная защита превратияся в бога. Но как показывает история, бидон так не берут. Это же касается и дэдмонтона.
контракты Кучерова, Пойнта, Стэмкоса и Василевского в сумме на 4млн меньше, чем те четверо из Торонто.
и ничего, из года в год в фаворитах.
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Fandorin Erast
Ответ Kirill HG
Смысл в том, что Торонто просто некого ставить кроме Самсонова, так подготовились к плей-офф (Уолл молодой, даже в регулярки почти не играл. Мюррей как всегда травмирован) В похожей ситуации условный Айлендерс могли бы на одну игру проверить Варламова, Каролина поставит Раанту, у Флориды сейчас Бобровский в запасе. Даже ветеран Галак в Рейнджерс или Блэквуд в Нью-Джерси смотрятся неплохой заменой на экстренный случай смены основного вратаря... но только не Торонто подумаешь, подошли к плей-офф к встрече с Тампой без нормального бэкапа, зато в дедлайн сколько всего провернули и 10 защитников взяли!
Аналитика дно…пробивать дальше уже некуда!
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Frontex
Тампу с победой.
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ДнепрЧемпион1983
Капец Торонто
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Иван Павлов
История на примерах Сент-Луиса, Питтсбурга и Колорадо всё показала уже со средними вратарями, проснуться пора бы. Сан-Хосе с Джонсом на воротах до финала доходили.
Именно в победных сезонах и бинингтон и джарри играли акуенно. А Самсон просто привозит или скажем мягко не выручает. А ярлык Средний вратарь- ни о чем. Надо именно за игрой смотреть в конкретном плове
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Иван Павлов
Вообще-то Джарри не играл в кубковых плей-офф Питтсбурга, начнём с этого. Во-вторых: как раз о том и речь, что в победных сезонах Биннингтон и Мюррей играли здорово (как писал товарищ oberkorn: "средний вратарь превратился в бога"), но время всё расставило на свои места. К Самсонову по этому сезону какие вопросы?
Мюррей не джари конечно. Я не помню имен уже но суть та же- не ярлык играет а вратарь. Ярлыки (средний, великий) выбрасываем и смотрим на перфорсанс а по игре и мюрей и бинни- в тех плей-офф великие. А Самсон пока не тянет. Без ярлыков
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Фанат спорта01
Ответ разноцветный логотип
контракты Кучерова, Пойнта, Стэмкоса и Василевского в сумме на 4млн меньше, чем те четверо из Торонто. и ничего, из года в год в фаворитах.
ну на эти 4млн можно подписать игрока хорошего уровня на 2-е звено.
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Иван Павлов
Ответ ДнепрЧемпион1983
Именно в победных сезонах и бинингтон и джарри играли акуенно. А Самсон просто привозит или скажем мягко не выручает. А ярлык Средний вратарь- ни о чем. Надо именно за игрой смотреть в конкретном плове
Вообще-то Джарри не играл в кубковых плей-офф Питтсбурга, начнём с этого. Во-вторых: как раз о том и речь, что в победных сезонах Биннингтон и Мюррей играли здорово (как писал товарищ oberkorn: "средний вратарь превратился в бога"), но время всё расставило на свои места.

К Самсонову по этому сезону какие вопросы?
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Артем Крылов
Ответ Frontex
Тампу с победой.
в первом матче, а во втором с победой Торонто)
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Артем Крылов
Ответ ivany4
васи
ну он почти засушил.... только пропустил семь шайб, а так да, почти сухарь
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makar gusev
«ну-ну», сказали в Вашингтоне…
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