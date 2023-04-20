Самсонов сыграет в воротах «Торонто» во втором матче с «Тампой». Он пропустил 6 шайб в первой игре

Илья Самсонов вновь сыграет в воротах «Торонто» после шести пропущенных шайб.

Россиянин займет место в воротах «Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против « ».

В первой игре, которую « » проиграл со счетом 3:7, пропустил шесть шайб, отразив 23 из 29 бросков, и был заменен после второго периода.