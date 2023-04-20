Самсонов сыграет в воротах «Торонто» во втором матче с «Тампой». Он пропустил 6 шайб в первой игре
Илья Самсонов вновь сыграет в воротах «Торонто» после шести пропущенных шайб.
Россиянин займет место в воротах «Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы».
В первой игре, которую «Торонто» проиграл со счетом 3:7, Илья Самсонов пропустил шесть шайб, отразив 23 из 29 бросков, и был заменен после второго периода.
Торонто совсем в другом имхо надо прибавлять)
Сан-Хосе с Джонсом на воротах до финала доходили.
Блэквуд - это вообще смешно, переломанный и сдувшийся вратарь, последний раз игравший более-менее внятно 3 года назад. Оказывается, что это тоже лучше, чем у Торонто.
Каролина в прошлом сезоне, помнится, отлично Раанту поставила. Пришлось в итоге третьего вратаря задействовать. И вообще, почему они ставят Раанту? Разве не потому что менеджмент Каролины подписал старого хрусталя Андерсена на роль стартера? Да, кто же мог подумать, что он опять сломается.
Очень плохо у тебя получается натягивать сову на глобус. Даже если бы Мюррей был здоров (или вместо него был бы кто-то ещё), никто не подумал бы забенчить Самсонова после одного невыдающегося матча. Так в плей-офф не делают, да так даже в регулярке не делают.
У Торонто есть стартовый вратарь, сыгравший в этом сезоне лучше, чем основные вратари Флориды, Нью-Джерси и Каролины, но тебя почему-то так волнует отсутствие бэкапа, хотя Уолл зарекомендовал себя отлично на уровне АХЛ и НХЛ в 2023 году.
и ничего, из года в год в фаворитах.
К Самсонову по этому сезону какие вопросы?