«Cыграл как дерьмо». Самсонов о 6 пропущенных шайбах от «Тампы» в 1-м матче серии
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов критически оценил свою игру в первом матче с «Тампой».
«Лифс» уступили «Лайтнинг» (3:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).
Россиянин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 23 броска из 29. На третий период тренерский штаб канадского клуба выпустил Джозефа Уолла, отразившего 4 броска из 5.
«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – сказал Самсонов после игры.
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф воздержался от ответа на вопрос о том, кто будет основным вратарем во втором матче серии. «Слишком рано об этом рассуждать», – сказал он.
Посмотрим, что в Торонто. Повесят всех собак на него - отлетят без шансов.
Вообще, игрокам Торонто не позавидуешь - столько внимания и давления перед серией и столько дерьма вываливается после поражения (пока единственного). В межсезонье стоит задуматься о смене этой ядовитой обстановки - команды с проблемной позицией вратаря ещё есть в лиге
Посмотрим, проверим как будет в ПО. Но сегодня надо было его сажать на лавку сразу после 1 периода.
Остальные броски в упор, с пятака, из борьбы.
Не выручил, не повезло, с этим соглашусь.
Можно сказать в классного вратаря шайба должна сама попадать))