«Cыграл как дерьмо». Самсонов о 6 пропущенных шайбах от «Тампы» в 1-м матче серии

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов критически оценил свою игру в первом матче с «Тампой».

«Лифс» уступили «Лайтнинг» (3:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

Россиянин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 23 броска из 29. На третий период тренерский штаб канадского клуба выпустил Джозефа Уолла, отразившего 4 броска из 5.

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – сказал после игры.

Главный тренер « » Шелдон Киф воздержался от ответа на вопрос о том, кто будет основным вратарем во втором матче серии. «Слишком рано об этом рассуждать», – сказал он.