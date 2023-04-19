«Cыграл как дерьмо». Самсонов о 6 пропущенных шайбах от «Тампы» в 1-м матче серии

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов контент Хоккей

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов критически оценил свою игру в первом матче с «Тампой».

«Лифс» уступили «Лайтнинг» (3:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

Россиянин за два периода пропустил 6 шайб, отразив 23 броска из 29. На третий период тренерский штаб канадского клуба выпустил Джозефа Уолла, отразившего 4 броска из 5.

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – сказал Самсонов после игры.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф воздержался от ответа на вопрос о том, кто будет основным вратарем во втором матче серии. «Слишком рано об этом рассуждать», – сказал он.

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35 комментариев

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Адепт Суперлиги
Там решето в обороне, дают по 2-3 раза добивать с пятачка. Торонто, в общем, на рыбалке, ничего нового - вечные лузеры.
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Алекс Клиторман
Ответ Garikus89
Ничего страшного, в следующем матче будет стоять Уолл)
И напихают этому Уоллу столько же.
+49
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Serge Vendino
Ну так-то обвинить его можно только в последней шайбе
+27
-3
+24
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Seema
нормально сыграл, "по вашингтонски", отбивал перед собой, пятак терял, все как пару лет назад. Соберется на вторую игру, волнение уйдет и поможет листьям сравнять счет в серии
+12
-2
+10
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adimsonekat
Ответ Адепт Суперлиги
Там решето в обороне, дают по 2-3 раза добивать с пятачка. Торонто, в общем, на рыбалке, ничего нового - вечные лузеры.
Однозначно. Пятак не чистят совсем, проходной двор, просто расстреливали в упор. В плове должны убивать всех на пятаке, но...это Торонто.
+10
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Ферзь на р1
Ничего нового, Илья в привычном амплуа в ПО, вот если бы тащил по адски, тогда был удивлён бы
+14
-6
+8
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Алехин
Были проблемы с отскоками, но в остальном все норм, слишком самокритично при таких защитниках освободивших свой пятак для Тампы.
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Кашпир
Парень без кубкового опыта, вполне ожидаемо было, что нечто такое может произойти. В прошлом году птицы Шестеркину тоже будь здоров в первых играх пихали. Но потом собрался и выдал свой уровень. И команда помогла и штаб полностью доверие оказывал.
Посмотрим, что в Торонто. Повесят всех собак на него - отлетят без шансов.
+4
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curdboy
Илья, я хоть и предвзят в этой ситуации, но не надо на себя лишнего брать и подливать на мельницу торонтовских журналюг, блогеров и всяких экспертов. В первом периоде вся команда "сыграла, как дерьмо". Меня, как глора Тампы, особенно порадовала самая быстрая шайба Молнии в ПО от звена "чекеров"-"старичков".
Вообще, игрокам Торонто не позавидуешь - столько внимания и давления перед серией и столько дерьма вываливается после поражения (пока единственного). В межсезонье стоит задуматься о смене этой ядовитой обстановки - команды с проблемной позицией вратаря ещё есть в лиге
+4
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Mikele Adleiba
сегодня утром, посмотрев результаты и обзоры, ещё раз убедился, что Вашингтон правильно расстался с обоими вратарями. Можно сказать даже не удивился...
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Mephi027
Вспомнил как играл в Вашингтоне
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Doha
Шаеба выпущенная из таких клюшек летит и ее даже не видно в полете и как такое ловить? 😮
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Антон Кривоногов
какая у него самокритика
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цэсемьэр
это Тампа⚡️
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Рифат
Кто-то удивлен?
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Garikus89
Ничего страшного, в следующем матче будет стоять Уолл)
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srdn
В РЧ у Самсонова было так: одна игра полный провал, а в следующих 2-3 реально тащит, и так по кругу.
Посмотрим, проверим как будет в ПО. Но сегодня надо было его сажать на лавку сразу после 1 периода.
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Максим
Хоккей игра командная , оборона это не только вратарь ) будем честны - Торонто в обороне играло в решето. Да, количество шайб пугает, но по сути виновата вся оборона .
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Al561
Посмотрел пропущенные Самсоновым шайбы, лишь 5-я точно на его совести.
Остальные броски в упор, с пятака, из борьбы.
Не выручил, не повезло, с этим соглашусь.
Можно сказать в классного вратаря шайба должна сама попадать))
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цэсемьэр
Ответ Ko Vi
средняя скорость с подготовленного броска - 130-140 км/ч хз как
если вратарь видел момент броска, то шансы есть
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Ko Vi
Ответ цэсемьэр
если вратарь видел момент броска, то шансы есть
очень большие
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curdboy
Ответ Алекс Клиторман
И напихают этому Уоллу столько же.
достаточно будет одной, в раздевалку...
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Gilonjon862
Листья опять с вратарём не угадали, какая жалость
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Ришат Насибуллин
Проклятие Тавареса….
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hhlg
Почему как д....о? На своём уровне ;)
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