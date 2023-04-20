Гэри Беттмэн: «Примерно в 80% игр НХЛ нет драк. Это рекордно низкий показатель, наверное»

Гэри Беттмэн высказался о драках в НХЛ.

«Примерно в 80% наших игр нет драк. Это, наверное, рекордно низкий показатель.

Типы драк, которые у нас бывают, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, – это спонтанная эмоциональная реакция на происходящее на льду. У нас нет игроков, задачей которых является бой, как это было раньше.

Роль драк в игре эволюционировала, они действительно выступают в качестве термостата. Не забывайте, что у нас очень быстрая, эмоциональная игра, в которой телесный контакт поощряется», – сказал комиссионер Беттмэн.