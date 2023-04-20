Гэри Беттмэн: «Примерно в 80% игр НХЛ нет драк. Это рекордно низкий показатель, наверное»

Теги драки Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Гэри Беттмэн высказался о драках в НХЛ.

«Примерно в 80% наших игр нет драк. Это, наверное, рекордно низкий показатель.

Типы драк, которые у нас бывают, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, – это спонтанная эмоциональная реакция на происходящее на льду. У нас нет игроков, задачей которых является бой, как это было раньше.

Роль драк в игре эволюционировала, они действительно выступают в качестве термостата. Не забывайте, что у нас очень быстрая, эмоциональная игра, в которой телесный контакт поощряется», – сказал комиссионер НХЛ Беттмэн.

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11 комментариев

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Deathspell Omega
Ответ душнила
Без драк не так зрелищно
Спорно, кстать...
Когда жесткая быстрая игра, даже не хочется, чтобы её без явной причины дракой прерывали.
Другой вопрос, когда начинается охота на лидеров, тут да, без драк тяжело.
+24
-1
+23
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Al561
Драки ради драк наверно не нужны.
Драки, как продолжение силовой борьбы, возмездие за грубую игру, необходимы.
+18
0
+18
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АРХАТ
Ответ Al561
Драки ради драк наверно не нужны. Драки, как продолжение силовой борьбы, возмездие за грубую игру, необходимы.
Ну или просто нахлынули эмоции
А так просто "давай побьём друг друг морду"
Для драки должен быть мотив.
+6
0
+6
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душнила
Без драк не так зрелищно
+12
-7
+5
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Splin
Все хорошо в меру. Если сплошные драки, косиоломство, нафиг надо. Но и то сейчас, все запретили, чихнул рядом -2 минуиы🤣тоже не хоккей
+2
0
+2
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siralexf
Просто нету скилловых тафгаев, а сейчас важно чтобы умели играть все полевые, а не как раньше, чтобы от тафа было достаточно уметь кататься на коньках и держать клюшку в руках. Из классических остался только Ривз, даже играет для своего амплуа неплохо, но всё равно не всегда попадает в состав. Ну и получается, что в драку вступают просто крепкие парни или вообще кто угодно, из за чего их зрелищность заметно падает, ну и очень жаль что запретили драться вратарям.
+2
-1
+1
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DenisBu
Ответ Ko Vi
весьма сомнительно про 80%, но, в любом случае, в контексте хоккея вряд ли это можно назвать достижением
На самом деле он во всём прав, в том числе с выводами. Последняя доступная статистика говорит о 17% игр с драками.
И еще говорящий показатель, довольно сильно упало число игр с более чем одной дракой. То есть это действительно выглядит менее системным, а как внезапная реакция на происходящее на льду.
+1
0
+1
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Ko Vi
весьма сомнительно про 80%, но, в любом случае, в контексте хоккея вряд ли это можно назвать достижением
+3
-3
0
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sashkaaa
Ответ Deathspell Omega
Спорно, кстать... Когда жесткая быстрая игра, даже не хочется, чтобы её без явной причины дракой прерывали. Другой вопрос, когда начинается охота на лидеров, тут да, без драк тяжело.
Драка реально зрелищно)) +бывает что сцепится кто нить типа Перри)) И разнимают последние сезоны всегда вовремя, это очень важно. +Всегда можно сочкануть если не хочешь метелиться
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Ko Vi
Ответ DenisBu
На самом деле он во всём прав, в том числе с выводами. Последняя доступная статистика говорит о 17% игр с драками. И еще говорящий показатель, довольно сильно упало число игр с более чем одной дракой. То есть это действительно выглядит менее системным, а как внезапная реакция на происходящее на льду.
нашёл стату, так и есть, как ты написал
с начала 2000-х максимальный показатель был 42%, но почему-то казалось, что он выше всегда был
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