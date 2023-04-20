Гэри Беттмэн: «Примерно в 80% игр НХЛ нет драк. Это рекордно низкий показатель, наверное»
Гэри Беттмэн высказался о драках в НХЛ.
«Примерно в 80% наших игр нет драк. Это, наверное, рекордно низкий показатель.
Типы драк, которые у нас бывают, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, – это спонтанная эмоциональная реакция на происходящее на льду. У нас нет игроков, задачей которых является бой, как это было раньше.
Роль драк в игре эволюционировала, они действительно выступают в качестве термостата. Не забывайте, что у нас очень быстрая, эмоциональная игра, в которой телесный контакт поощряется», – сказал комиссионер НХЛ Беттмэн.
Когда жесткая быстрая игра, даже не хочется, чтобы её без явной причины дракой прерывали.
Другой вопрос, когда начинается охота на лидеров, тут да, без драк тяжело.
Драки, как продолжение силовой борьбы, возмездие за грубую игру, необходимы.
А так просто "давай побьём друг друг морду"
Для драки должен быть мотив.
И еще говорящий показатель, довольно сильно упало число игр с более чем одной дракой. То есть это действительно выглядит менее системным, а как внезапная реакция на происходящее на льду.
с начала 2000-х максимальный показатель был 42%, но почему-то казалось, что он выше всегда был