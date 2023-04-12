Дыбленко о сравнении игр ЦСКА и СКА с Суперсерией: «Дерби всегда показывает хороший хоккей. Эмоции, драки, грубости – то, что нужно людям»

Ярослав Дыбленко ответил, являются Суперсерией ли игры ЦСКА и СКА.

обыграл СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

– У вас были серии до семи матчей, а сейчас все решилось в шести. За счет чего так получилось?

– Сегодня сыграли очень строго, друг на друга – вот и результат.

– Роман Ротенберг сравнивал игры с СКА – ЦСКА с Суперсерией. Как такое сравнение?

– Были хорошие игры, напряженные.

Отдали много эмоций, было много драк, удалений, грубости. Думаю, это как раз то, что нужно людям. Армейское дерби всегда показывает хороший хоккей.

– Сегодня поддержка трибун особенно сильно выделялась – было громче, чем на других матчах. Почувствовали?

– Поддержка на всех матчах была мощной. Даже в Питере!

На выездных матчах было много наших болельщиков и их было очень много, – передает корреспондент Sports.ru Александра Лихачева слова защитника ЦСКА.