Дыбленко о сравнении игр ЦСКА и СКА с Суперсерией: «Дерби всегда показывает хороший хоккей. Эмоции, драки, грубости – то, что нужно людям»
Ярослав Дыбленко ответил, являются Суперсерией ли игры ЦСКА и СКА.
ЦСКА обыграл СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.
– У вас были серии до семи матчей, а сейчас все решилось в шести. За счет чего так получилось?
– Сегодня сыграли очень строго, друг на друга – вот и результат.
– Роман Ротенберг сравнивал игры с СКА – ЦСКА с Суперсерией. Как такое сравнение?
– Были хорошие игры, напряженные.
Отдали много эмоций, было много драк, удалений, грубости. Думаю, это как раз то, что нужно людям. Армейское дерби всегда показывает хороший хоккей.
– Сегодня поддержка трибун особенно сильно выделялась – было громче, чем на других матчах. Почувствовали?
– Поддержка на всех матчах была мощной. Даже в Питере!
На выездных матчах было много наших болельщиков и их было очень много, – передает корреспондент Sports.ru Александра Лихачева слова защитника ЦСКА.
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