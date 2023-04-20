Рэпер ST выступил перед 2-м матчем между «Ак Барсом» и ЦСКА: «Впервые на финале Кубка Гагарина. Для меня главное – атмосфера и люди, которые ее создают»

Теги Ак Барс ЦСКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Матч звезд КХЛ музыка Хоккей

Рэпер ST выступил в Казани перед 2-м матчем финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Ранее он был тренером дивизиона Боброва на Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022. В Казани ST выступил со специальным треком, написанным по мотивам песни, которая открыла звездный уикэнд.

«Я впервые на финале Кубка Гагарина. Для меня, конечно, самое главное – это атмосфера и люди, которые ее создают: болельщики невероятно гонят команды вперед, и это сказывается на игре. Когда играют сильные команды, на трибунах царит невероятная атмосфера.

Что касается трека, мы делали представление игроков на Матче Звезд КХЛ, и там родился припев «У меня все хоккей!» Болельщики стали писать – круто, сделайте трек. Когда писал трек, ни на кого не смотрел, не ориентировался, все, как чувствовал, сам во всем разбирался», – сказал ST.

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1 комментарий

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*BG*
Лучше бы "Злой дух" позвали. Зачем спартаковский ST в Казани?
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