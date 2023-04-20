Полтапов о матче с «Ак Барсом»: «Играли в свой хоккей. Выполняли тренерскую установку, поэтому получилось так сыграть»
Прохор Полтапов прокомментировал победу в матче плей-офф против «Ак Барса» (3:0, 1-1).
– На что обращали внимание в подготовке к матчу? Как сильно были мотивированы?
– Мотивированы сильно, потому что первый матч проиграли из-за некоторых своих ошибок. Сейчас их не допустили, сыграли сконцентрированно, и реализовали свои моменты.
– В первом периоде, можно сказать, пахло голом.
– Как и в прошлом матче, играли в свой хоккей. Просто выполняли тренерскую установку, поэтому получилось так сыграть.
– Свой хоккей – это что? Контроль шайбы?
– Навязывать агрессивный хоккей, чтобы вязать соперника.
– Второй период – ключевой гол от защитника Ярослава Дыбленко.
– Да, хорошо попал. До этого были хорошие наложения смен, за счет этого соперник устал.
– ЦСКА выстоял в меньшинстве («3 на 5»).
– Тоже был ключевой момент, потому что если бы не выстояли, игра могла в другое русло повернуться. Мы отыграли, отбились, настроение поднялось, поэтому еще сильнее вперед пошли.
– Первое очко в финале. Какие эмоции?
– Никаких, все на команду, главное, что выиграли. Нет такого, чтобы какие-то очки набирать. Мы все идем за Кубком.
– Потряхивало после выхода в первом звене вместо Мамина?
– Может до игры потряхивало, но в первых сменах ребята постарше подбодрили, поэтому прошло более-менее.
– Чем неудобен «Ак Барс»?
– Хороший подбор игроков. Чемпионский тренер, классная команда, – сказал нападающий ЦСКА Полтапов.
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