Полтапов о матче с «Ак Барсом»: «Играли в свой хоккей. Выполняли тренерскую установку, поэтому получилось так сыграть»

Прохор Полтапов прокомментировал победу в матче плей-офф против «Ак Барса» (3:0, 1-1).

– На что обращали внимание в подготовке к матчу? Как сильно были мотивированы?

– Мотивированы сильно, потому что первый матч проиграли из-за некоторых своих ошибок. Сейчас их не допустили, сыграли сконцентрированно, и реализовали свои моменты.

– В первом периоде, можно сказать, пахло голом.

– Как и в прошлом матче, играли в свой хоккей. Просто выполняли тренерскую установку, поэтому получилось так сыграть.

– Свой хоккей – это что? Контроль шайбы?

– Навязывать агрессивный хоккей, чтобы вязать соперника.

– Второй период – ключевой гол от защитника Ярослава Дыбленко.

– Да, хорошо попал. До этого были хорошие наложения смен, за счет этого соперник устал.

– ЦСКА выстоял в меньшинстве («3 на 5»).

– Тоже был ключевой момент, потому что если бы не выстояли, игра могла в другое русло повернуться. Мы отыграли, отбились, настроение поднялось, поэтому еще сильнее вперед пошли.

– Первое очко в финале. Какие эмоции?

– Никаких, все на команду, главное, что выиграли. Нет такого, чтобы какие-то очки набирать. Мы все идем за Кубком.

– Потряхивало после выхода в первом звене вместо Мамина?

– Может до игры потряхивало, но в первых сменах ребята постарше подбодрили, поэтому прошло более-менее.

– Чем неудобен « »?

– Хороший подбор игроков. Чемпионский тренер, классная команда, – сказал нападающий ЦСКА Полтапов.