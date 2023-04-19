Дмитрий Гафин: «Овечкин является частью динамовского ДНК. Он и есть «Динамо»
Дмитрий Гафин считает, что Александр Овечкин является частью динамовского ДНК.
– Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?
– Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».
– Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?
– Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.
– Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?
– Мы этого не можем исключать, – сказал член совета директоров ФК «Динамо».
Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
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Самый известный в мире воспитанник клуба, сыгравший за него 4 сезона по малолетству и часть локаутной регулярки 2012-13.
Внес реальный вклад в чемпионство 2005, и незначительный в 2013.
С Динамо Москва всё, в смысле спорта.
Селебрити болельщик клуба.
Всё остальное чистый PR.
Спортивные достижения, сделавшие его знаменитым, относятся к игре за Вашингтон Кэпиталз (НХЛ) и немного за сборную России.
В 1923 году создано Московское пролетарское спортивное общество "Динамо" при ОГПУ (бывшем ВЧК, будущем НКВД) под почётным председательством Дзержинского. Начальство и Совет общества – сплошь чекисты: председатели И. Уншлихт, Г. Ягода, зам. председателя П. Уралец, отв. секретарь Ф. Фокин и ещё семь членов.
ВСЕ РЕПРЕССИРОВАНЫ И РАССТРЕЛЯНЫ в конце 1930-х, кроме П. Уральца (он в 1920-х был уволен из органов и единственный из основателей "Динамо" дожил до старости). Все последующие председатели уже Всесоюзного довоенного "Динамо" тоже были чекистами и тоже расстреляны. Да и курировавшие "Динамо" после Большого террора Л. Берия и С. Гоглидзе расстреляны, а И. Маслеников застрелился до суда.
Судьбы чекистов-создателей динамовских обществ и клубов в других городах СССР вряд ли удачнее. Например, начальник ОГПУ Киева С. Западный и его заместитель С. Брагинский, создавшие киевское "Динамо", расстреляны.