Дмитрий Гафин: «Овечкин является частью динамовского ДНК. Он и есть «Динамо»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Спорт-Экспресс Дмитрий Гафин Хоккей

Дмитрий Гафин считает, что Александр Овечкин является частью динамовского ДНК.

– Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?

– Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».

– Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?

– Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

– Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?

– Мы этого не можем исключать, – сказал член совета директоров ФК «Динамо».

Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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11 комментариев

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besaxara
После Яшина самый знаменитый динамовец.
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encaro_one
Кинуть родной клуб на деньги - мощное ДНК )
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Al561
Вообще странная история.
Самый известный в мире воспитанник клуба, сыгравший за него 4 сезона по малолетству и часть локаутной регулярки 2012-13.
Внес реальный вклад в чемпионство 2005, и незначительный в 2013.
С Динамо Москва всё, в смысле спорта.
Селебрити болельщик клуба.
Всё остальное чистый PR.
Спортивные достижения, сделавшие его знаменитым, относятся к игре за Вашингтон Кэпиталз (НХЛ) и немного за сборную России.
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sled
ДНК: Все создатели спортивного клуба "Динамо" расстреляны своими же коллегами.

В 1923 году создано Московское пролетарское спортивное общество "Динамо" при ОГПУ (бывшем ВЧК, будущем НКВД) под почётным председательством Дзержинского. Начальство и Совет общества – сплошь чекисты: председатели И. Уншлихт, Г. Ягода, зам. председателя П. Уралец, отв. секретарь Ф. Фокин и ещё семь членов.
ВСЕ РЕПРЕССИРОВАНЫ И РАССТРЕЛЯНЫ в конце 1930-х, кроме П. Уральца (он в 1920-х был уволен из органов и единственный из основателей "Динамо" дожил до старости). Все последующие председатели уже Всесоюзного довоенного "Динамо" тоже были чекистами и тоже расстреляны. Да и курировавшие "Динамо" после Большого террора Л. Берия и С. Гоглидзе расстреляны, а И. Маслеников застрелился до суда.
Судьбы чекистов-создателей динамовских обществ и клубов в других городах СССР вряд ли удачнее. Например, начальник ОГПУ Киева С. Западный и его заместитель С. Брагинский, создавшие киевское "Динамо", расстреляны.
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Кеша
Овечкин воспитанник московского Динамо ! И не надо здесь ничего накидывать хейтерам . Вся его жизнь связана с Динамо с самого детства . Мама и отец динамовцы ! И прославляет он в Вашингтоне Россию и Динамо . И фантазировать , выковыривать из задницы и носа аргументы не стоит .
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argentina10
надеюсь с Зенитом уже в основе выйдет..
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dmitry.tchidakin
Ответ besaxara
После Яшина самый знаменитый динамовец.
Второй динамовец после Яшина это Шунин
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Кеша
Ответ besaxara
После Яшина самый знаменитый динамовец.
Молодчик !
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besaxara
Ответ sled
ДНК: Все создатели спортивного клуба "Динамо" расстреляны своими же коллегами. В 1923 году создано Московское пролетарское спортивное общество "Динамо" при ОГПУ (бывшем ВЧК, будущем НКВД) под почётным председательством Дзержинского. Начальство и Совет общества – сплошь чекисты: председатели И. Уншлихт, Г. Ягода, зам. председателя П. Уралец, отв. секретарь Ф. Фокин и ещё семь членов. ВСЕ РЕПРЕССИРОВАНЫ И РАССТРЕЛЯНЫ в конце 1930-х, кроме П. Уральца (он в 1920-х был уволен из органов и единственный из основателей "Динамо" дожил до старости). Все последующие председатели уже Всесоюзного довоенного "Динамо" тоже были чекистами и тоже расстреляны. Да и курировавшие "Динамо" после Большого террора Л. Берия и С. Гоглидзе расстреляны, а И. Маслеников застрелился до суда. Судьбы чекистов-создателей динамовских обществ и клубов в других городах СССР вряд ли удачнее. Например, начальник ОГПУ Киева С. Западный и его заместитель С. Брагинский, создавшие киевское "Динамо", расстреляны.
К чему здесь этот сблёв?
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Bardownski
Ответ besaxara
К чему здесь этот сблёв?
Историю своей страны важно знать, даже если она неудобная.
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