Дмитрий Гафин: «Овечкин является частью динамовского ДНК. Он и есть «Динамо»

Дмитрий Гафин считает, что Александр Овечкин является частью динамовского ДНК.

– Поздравил ли «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?

– Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».

– Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?

– Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

– Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?

– Мы этого не можем исключать, – сказал член совета директоров ФК «Динамо».

Напомним, в июне 2022 года капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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