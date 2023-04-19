Татьяна Овечкина о столетии «Динамо»: «Слава богу, что клуб жив, это большое счастье»

Теги Динамо Александр Овечкин Динамо Москва Татьяна Овечкина Баскетбол

Двукратная олимпийская чемпионка, бывшая баскетболистка и экс‑тренер «Динамо» Татьяна Овечкина поздравила общество «Динамо» со столетием.

«Столетие — это очень хорошая дата, поздравляю!

Слава богу, что клуб жив и он есть, это большое счастье лично для меня. Желаю «Динамо» процветания, чтобы клуб был долгие, долгие годы», — сказала Татьяна Овечкина.

Сын Татьяны Овечкиной, капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, также является воспитанником «Динамо».

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4 комментария

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xamer 9
Ответ Алексей Эртуг
Какой клуб жив? Вашингтон?
В тексте 4 раза указан клуб «Динамо»
+6
0
+6
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Leon33
К сожалению этого не скажешь о МБК (
+2
0
+2
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