Фетисов взял бы интервью у Горбачева: «Он подошел: «Слава, вы же в СССР счастливо жили? А меня ругают». Говорю: «А вы зачем мою страну развалили?»

Теги Вячеслав Фетисов Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов объяснил, почему хотел бы проинтервьюировать Михаила Горбачева.

– В вашей телепередаче «Фетисов» наряду с ток-шоу прекрасно «заходят» интервью один на один. Если пофантазировать – какого гостя вы хотели бы пригласить к себе, чтобы поговорить по душам? Даже если выбирать из тех, кто уже ушел из жизни.

– Хотел бы побеседовать с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы с ним однажды пересекались. Было бы интересно с ним вновь пообщаться.

Помню, он меня увидел, подошел: «Слава, вот меня сейчас корреспонденты мучили. Но вы же в Советском Cоюзе счастливо жили? Вы же всех побеждали. А они меня ругают…».

«Да, – говорю, – нормально жили. А вы зачем мою страну развалили?»

Горбачев голову опустил и пошел к выходу. Интересно было бы с ним поспорить, поговорить о том, что произошло тогда, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

172 комментария

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Ебздрогыч
Вообще это в стиле современных патриотов ставить в вину Горбачеву развал союза, не понимая процессов, которые к этому развалу привели. Что же эта за супердержава тогда была, если ее один человек смог развалить?
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Hitgoe Himgob
Да, один человек все пришел и развалил. Так все и работает. У одних Сергеич все развалил, у других Николаич. А может развалилось потому что не работало?
+180
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Мікалай Ланец
А ведь как- только смог сразу же рванул из страны в НХЛ. Еще помню раньше совсем другое на камеру говорил. Про то как все несправедливо в СССР.
А теперь запел.

Но самое поразительное, что винят Горбачева. Ему спасибо надо сказать, что страна развалилась без крови практически. А могло ведь так полыхнуть, что нынешняя война в Украине показалась бы миленькими цветочками.
+86
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Maxim Vasnechov
Ответ Евгений Мешков
я не уверен, что Фетисов в 1991 году сильно-то расстроился.
Да я вообще особо растроенных в 1991 году не помню. Их так мало было... Всплеск популярности СССР - это вторая половина девяностых, и после 2014.
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sprmn
Ответ Ебздрогыч
Вообще это в стиле современных патриотов ставить в вину Горбачеву развал союза, не понимая процессов, которые к этому развалу привели. Что же эта за супердержава тогда была, если ее один человек смог развалить?
Если честно как то жалко его оказывается он во всем виноват от а до я, но ему даже маленький заводик не достался, максимум реклама в пицца хат
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Белый офицер
Славену в 91-м было глубоко пофиг на союз. Жил себе припеваючи и не тужил. Так как сам оттуда как пару лет назад сбежал. А теперь ему стало обидно что совок разрушили. Лицемер. ПыСы: Еще и выдумал диалог с Горбачевым. ))
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Евгений Мешков
я не уверен, что Фетисов в 1991 году сильно-то расстроился.
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Hitgoe Himgob
Ответ 1mplayer
так не работало, что 70 лет как-то существовало, так не работало, что почему то Китай у нас до сих пор коммунистический
Китай коммунистический? Господи, что вы читаете и смотрите?
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DevilsFan
Лицемер. Где бы он был, если бы Горбачёв не "развалил" страну. Всё, что можно, взял в ненавистной Америке, а теперь сидит на тёплом месте, льёт грязь, но продолжает туда ездить.
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Хрен Винтов
Расписался в своем тупизме.
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Maxim Vasnechov
Ответ 1mplayer
так не работало, что 70 лет как-то существовало, так не работало, что почему то Китай у нас до сих пор коммунистический
А абсолютные монархии в персидском заливе живут уже по 500 лет. Тоже мне, показатель, сидя на халявном потоке денег из земли, консервировать неработающий политический строй.
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Hitgoe Himgob
Слава совсем плывет.
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karlsson27
Так зачем же ты, Слава, сбежал? Еще и с советской армии дезертировал к проклятым капиталистам!
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Ми Ша
Горбачёв по сравнению со всеми вами,сегодняшними,лицемерами и казнокрадами, святой человек.
Страну он твою развалил, да ты первый из концлагеря свалил
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Maxim Vasnechov
Ответ 1mplayer
а какой у нас Китай, удивите, пожалуйста
Китай это капиталистическая авторитарка, с рыночной экономикой. Аналог Южной Кореи 70х.
Так режим и изменили в позднем СССР. Распался на некое СНГ, с широкой автономией стран участниц, но контролём из Москвы. Он только сейчас окончательно умирает.
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Maxim Vasnechov
Ответ 1mplayer
Китай это коммунизм с элементами рыночной экономикой, то, что хотел Ленин сделать, когда ввел НЭП. СССР распался из-за внешних факторов, которые наложились на внутренние экономические проблемы
Ага, а что в Китае коммунистического вообще? Советский коммунизм - это госкапитализм, при котором единственным капиталистом выступает государство, а собственностью распоряжается номенклатура. Он в принципе не совместим с рыночной экономикой.
Какие внешние факторы, если сама экономика строится на таких принципах?
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Хрен Винтов
Ответ 1mplayer
так не работало, что 70 лет как-то существовало, так не работало, что почему то Китай у нас до сих пор коммунистический
Вот именно, что "как-то"...
И Китай, под "мудрым руководством компартии" строит натуральный капитализм. Да, с большой долей госсобственности, но именно рынок.
Посмотри на соц Венесуэлу, Кубу или Сев. Корею... Какие могут быть ещё вопросы?
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Booligan
Когда кто-то говорит, что Горбачев и Ельцин развалили что-то там, 100% значит перед вами идиот.
Сам к обоим не испытываю ничего, кроме презрения
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Whiskeyman
Кто то поверит, что такой диалог действительно был?...) Сказочник...
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Иван Стрелков
Ну чтобы Вы мучились в капиталистической эксплуатации у хозяев Детройта, очевидно. Вместо того, чтобы своим мастерством вдохновлять миллионы сыновей рабочих и крестьян, пришлось забавлять пресыщенную развлечениями жадную американскую буржуазию. Плохо было, наверное, сочувствуем.
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Берни Парент
Ах же гнус ты какой, Слава. Нет слов. Вот как ты запел. Ну-ну.

«В конце 80-х коренным образом ситуация менялась не только в хоккее, но и во всей стране. Думаю, надо смотреть на те события шире. То был не просто конфликт игрока с тренером, а противостояние человека и системы.. Не скрою, за свои права в то время бороться было очень тяжело», — в 2004 году вспоминал Фетисов.

"Я воевал с советской системой. Конечно, неприятно, когда ты вчера был героем, а сегодня из тебя врага лепят. Я в тот момент внутренне чувствовал, что я должен выстрелить. Я бился не за контракт, а за право выбора, которого у меня не было. Советская система этого не предполагала. Я видел, как разбежались от меня испугавшиеся друзья. Система меня серьезным образом третировала. Государство забирало все деньги, оно получало контракт, а мне хотели давать только тысячу долларов. Меня это возмутило больше всего не из-за денег, а из-за того, что меня продавали как раба. Мне это не понравилось. Я начал бороться за свои права и стал первым советским гражданином, кто подписал рабочий контракт с американской компанией», — сказал Фетисов в интервью Deutsche Welle.

Насколько я любил Фетисова как игрока, с самого начала, ещё когда Васильич поставил ему в пару великого наставника Геннадия Цыганкова, чтобы не терялся парень, под опекой был у мастера, настолько же теперь кроме отвращения этот г-н ничего не вызывает.
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Vasiliy S
Во-первых, что это за сильная и могучая страна, которую несколько человек развалить смогли

Во-вторых, СССР не развалили, он распался. Сам. Потому что не эффективен, потому что не мог конкурировать

В-третьих, благодаря таким как Фетисов, Россия забирает из СССР все то, что и послужило причиной распада. Ну и когда все кончится, такие патриоты-лизоблюды будут говорить, что ничего не знали и не понимали
Но не жаль, надо будет уметь нести ответственность
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Andruwkax
А не он ли, одним из самых первых сбежал в НХЛ? И презирал Советский Союз???
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Злобный Конь
Горбачёв понял что с таким болв-ом говоритьне о чем,потому и ушёл. А мог бы подколоть : "Слава, а чё ты сидел в Америке, а не приехал на защиту Союза?!"
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vvl
фетис бежал из страны как ошпареный через фонд каспарова, а сейчас облизал все сладкие места тем кто покруче него.
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