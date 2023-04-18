Фетисов взял бы интервью у Горбачева: «Он подошел: «Слава, вы же в СССР счастливо жили? А меня ругают». Говорю: «А вы зачем мою страну развалили?»

Вячеслав Фетисов объяснил, почему хотел бы проинтервьюировать Михаила Горбачева.

– В вашей телепередаче «Фетисов» наряду с ток-шоу прекрасно «заходят» интервью один на один. Если пофантазировать – какого гостя вы хотели бы пригласить к себе, чтобы поговорить по душам? Даже если выбирать из тех, кто уже ушел из жизни.

– Хотел бы побеседовать с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы с ним однажды пересекались. Было бы интересно с ним вновь пообщаться.

Помню, он меня увидел, подошел: «Слава, вот меня сейчас корреспонденты мучили. Но вы же в Советском Cоюзе счастливо жили? Вы же всех побеждали. А они меня ругают…».

«Да, – говорю, – нормально жили. А вы зачем мою страну развалили?»

Горбачев голову опустил и пошел к выходу. Интересно было бы с ним поспорить, поговорить о том, что произошло тогда, – сказал двукратный олимпийский чемпион.