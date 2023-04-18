Фетисов взял бы интервью у Горбачева: «Он подошел: «Слава, вы же в СССР счастливо жили? А меня ругают». Говорю: «А вы зачем мою страну развалили?»
Вячеслав Фетисов объяснил, почему хотел бы проинтервьюировать Михаила Горбачева.
– В вашей телепередаче «Фетисов» наряду с ток-шоу прекрасно «заходят» интервью один на один. Если пофантазировать – какого гостя вы хотели бы пригласить к себе, чтобы поговорить по душам? Даже если выбирать из тех, кто уже ушел из жизни.
– Хотел бы побеседовать с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы с ним однажды пересекались. Было бы интересно с ним вновь пообщаться.
Помню, он меня увидел, подошел: «Слава, вот меня сейчас корреспонденты мучили. Но вы же в Советском Cоюзе счастливо жили? Вы же всех побеждали. А они меня ругают…».
«Да, – говорю, – нормально жили. А вы зачем мою страну развалили?»
Горбачев голову опустил и пошел к выходу. Интересно было бы с ним поспорить, поговорить о том, что произошло тогда, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
А теперь запел.
Но самое поразительное, что винят Горбачева. Ему спасибо надо сказать, что страна развалилась без крови практически. А могло ведь так полыхнуть, что нынешняя война в Украине показалась бы миленькими цветочками.
Страну он твою развалил, да ты первый из концлагеря свалил
Так режим и изменили в позднем СССР. Распался на некое СНГ, с широкой автономией стран участниц, но контролём из Москвы. Он только сейчас окончательно умирает.
Какие внешние факторы, если сама экономика строится на таких принципах?
И Китай, под "мудрым руководством компартии" строит натуральный капитализм. Да, с большой долей госсобственности, но именно рынок.
Посмотри на соц Венесуэлу, Кубу или Сев. Корею... Какие могут быть ещё вопросы?
Сам к обоим не испытываю ничего, кроме презрения
«В конце 80-х коренным образом ситуация менялась не только в хоккее, но и во всей стране. Думаю, надо смотреть на те события шире. То был не просто конфликт игрока с тренером, а противостояние человека и системы.. Не скрою, за свои права в то время бороться было очень тяжело», — в 2004 году вспоминал Фетисов.
"Я воевал с советской системой. Конечно, неприятно, когда ты вчера был героем, а сегодня из тебя врага лепят. Я в тот момент внутренне чувствовал, что я должен выстрелить. Я бился не за контракт, а за право выбора, которого у меня не было. Советская система этого не предполагала. Я видел, как разбежались от меня испугавшиеся друзья. Система меня серьезным образом третировала. Государство забирало все деньги, оно получало контракт, а мне хотели давать только тысячу долларов. Меня это возмутило больше всего не из-за денег, а из-за того, что меня продавали как раба. Мне это не понравилось. Я начал бороться за свои права и стал первым советским гражданином, кто подписал рабочий контракт с американской компанией», — сказал Фетисов в интервью Deutsche Welle.
Насколько я любил Фетисова как игрока, с самого начала, ещё когда Васильич поставил ему в пару великого наставника Геннадия Цыганкова, чтобы не терялся парень, под опекой был у мастера, настолько же теперь кроме отвращения этот г-н ничего не вызывает.
Во-вторых, СССР не развалили, он распался. Сам. Потому что не эффективен, потому что не мог конкурировать
В-третьих, благодаря таким как Фетисов, Россия забирает из СССР все то, что и послужило причиной распада. Ну и когда все кончится, такие патриоты-лизоблюды будут говорить, что ничего не знали и не понимали
Но не жаль, надо будет уметь нести ответственность