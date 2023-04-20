Капризов за драку с Доми получил 10 минут штрафа, у Кирилла 2 броска, 5 хитов и «-2» за 16:53
Кирилл Капризов получил 10-минутный дисциплинарный штраф в матче с «Далласом» (3:7, 1-1).
Форвард «Миннесоты» был наказан за драку с нападающим «Старс» Максом Доми на 55-й минуте второй игры серии первого раунда Кубка Стэнли.
Также в конце второго периода россиянин получил малый штраф за подножку форварду Радеку Факсу.
В 2 матчах текущего плей-офф на счету Капризова 1 (1+0) очко.
Сегодня за 16:53 (4:58 – в большинстве, 0:17 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 5 хитов, 12 минут штрафа, полезность – «минус 2».
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