Капризов за драку с Доми получил 10 минут штрафа, у Кирилла 2 броска, 5 хитов и «-2» за 16:53

получил 10-минутный дисциплинарный штраф в матче с « » (3:7, 1-1).

Форвард «Миннесоты» был наказан за драку с нападающим «Старс» на 55-й минуте второй игры серии первого раунда Кубка Стэнли.

Также в конце второго периода россиянин получил малый штраф за подножку форварду Радеку Факсу.

В 2 матчах текущего плей-офф на счету Капризова 1 (1+0) очко.

Сегодня за 16:53 (4:58 – в большинстве, 0:17 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 5 хитов, 12 минут штрафа, полезность – «минус 2».