Капризов за драку с Доми получил 10 минут штрафа, у Кирилла 2 броска, 5 хитов и «-2» за 16:53

Теги драки Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Макс Доми Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов получил 10-минутный дисциплинарный штраф в матче с «Далласом» (3:7, 1-1).

Форвард «Миннесоты» был наказан за драку с нападающим «Старс» Максом Доми на 55-й минуте второй игры серии первого раунда Кубка Стэнли.

Также в конце второго периода россиянин получил малый штраф за подножку форварду Радеку Факсу.

В 2 матчах текущего плей-офф на счету Капризова 1 (1+0) очко.

Сегодня за 16:53 (4:58 – в большинстве, 0:17 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 5 хитов, 12 минут штрафа, полезность – «минус 2».

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29 комментариев

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душнила
И где тут драка?
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прохожий_1
Капризов тут сам Доми толкнул. Тот толкнул обратно. И после этого Кирилл включил обороты. Правда я не понял, за что тут 10 минут?
+27
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Кино Музыка
Кириллу надо терпеть. Его задача голы.
+22
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Павел павел
у меня простой вопрос Ривза зачем подписали ?вернее чем он занимается?? а у Кирилла кажется нервы сдают
+17
-1
+16
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Павел павел
Ответ Rialto
Ривз и Фолинье должны заступаться за лидеров, а их вообще не видно
про то и разговор(
+11
-1
+10
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Rialto
Ответ Павел павел
у меня простой вопрос Ривза зачем подписали ?вернее чем он занимается?? а у Кирилла кажется нервы сдают
Ривз и Фолинье должны заступаться за лидеров, а их вообще не видно
+15
-5
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omsk1716
Музыкальное сопровождение супер!
+8
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Misson
Ответ Кино Музыка
Кириллу надо терпеть. Его задача голы.
Да, его зепляют и бьют в каждой игре. Явно задание играть максимально плотно и жестко. Впрочем, в плей-офф это предсказуемо, против наиболее опасных игроков соперника стараются играть максимально плотно.
+10
-2
+8
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Марк Рейман
Против Капризова игроки Далласа играют очень жестко, поэтому скорее всего никаких чудес в этой серии от него не будет.
+6
-1
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Евгений Иванов
Это с прошлого матча началось - когда Доми начал в стиле бати метелить Дамбу за хит на Павелски, Капризов зачем-то сзади влетел третьим в мужскую разборку.
+6
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42mk@
С какой минуты драка? А то 10 минут есть а драки нет
+2
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Dundee
За потолкушки 10 минут?)) серьёзно?)
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Ko Vi
Ответ Павел павел
у меня простой вопрос Ривза зачем подписали ?вернее чем он занимается?? а у Кирилла кажется нервы сдают
с Сутером нужно было еще в 1-й игре разбираться, а сегодня, так вообще обязательно, учитывая исход
+1
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Забытый связной
Уже второй матч подряд у них разборки. У Доми, видимо, установка - залезть Кириллу под кожу и пока он успешно с задачей справляется. Если Ривз срочно в эту ситуацию не вмешается, то у Миннесоты не будет шансов в серии
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Александр Чуракаев
Повезло Капризу, что судья вмешался)
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Ko Vi
это даже по меркам регулярки не драка и на 10 минут не тянет
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Rialto
Доми ахренел от такой наглости 😅
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ftw2002@yandex.ru
Кириллу забивать нужно, а не драться, хотя конечно драки здесь не было. Честно говоря, в драке с Доми у Кирилла шансов было бы немного... Но в любом случае, молодец. Спуску нельзя давать.
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Фокс&#8772;
Каяж это драка??? так потолкались..
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Rialto
Ответ прохожий_1
Капризов тут сам Доми толкнул. Тот толкнул обратно. И после этого Кирилл включил обороты. Правда я не понял, за что тут 10 минут?
Мне кажется он судью задел
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Двойка Бубнова
Ответ прохожий_1
Капризов тут сам Доми толкнул. Тот толкнул обратно. И после этого Кирилл включил обороты. Правда я не понял, за что тут 10 минут?
Если драка в последние 10 минут игры, то удаление до конца матча
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Ник88
Ответ прохожий_1
Капризов тут сам Доми толкнул. Тот толкнул обратно. И после этого Кирилл включил обороты. Правда я не понял, за что тут 10 минут?
Типо провокация драки
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Ratmir90
Раньше бы это дракой не назвали, сейчас хоккей стал более мягким, все становятся технарями, а тафгаев в лиге то и не осталось.
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Дмитрий Белов
Shit happens. Все что не залетело минькам позавчера - залетело сегодня.
+1
-1
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crazymaks
Ответ Rialto
Ривз и Фолинье должны заступаться за лидеров, а их вообще не видно
ну так если их давать месить то и не будет видно)) хотя Каприз в первой игре забил
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