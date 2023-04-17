Миро Хейсканен: «Нужно играть пожестче против Капризова, отнять пространство, действовать ближе. Это отличный хоккеист»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Кирилл Капризов Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен поделился планами, как «Даллас» планирует остановить Кирилла Капризова.

Команды встретятся в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Конечно, это отличный хоккеист, который очень хорошо владеет шайбой и очень хорошо играет в зоне атаки.

С ним постоянно нужно играть поближе, не давать времени, иначе он воспользуется этим. 

Нужно стараться действовать с ним рядом, играть против него пожестче, отнять у него пространство. Думаю, это основной ключ для игры против него», – сказал защитник «Далласа» Миро Хейсканен.

Российский нападающий набрал 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» неожиданно легко пережила травму Капризова – стала больше забивать. Но у первого звена были проблемы

3 комментария

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Rialto
Будет работка Райана Ривса
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SergFed71
Лупили Кирилла как крысы в спину весь первый матч
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