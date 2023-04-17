Миро Хейсканен: «Нужно играть пожестче против Капризова, отнять пространство, действовать ближе. Это отличный хоккеист»

Миро Хейсканен поделился планами, как «Даллас» планирует остановить Кирилла Капризова.

Команды встретятся в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Конечно, это отличный хоккеист, который очень хорошо владеет шайбой и очень хорошо играет в зоне атаки.

С ним постоянно нужно играть поближе, не давать времени, иначе он воспользуется этим.

Нужно стараться действовать с ним рядом, играть против него пожестче, отнять у него пространство. Думаю, это основной ключ для игры против него», – сказал защитник « » .

Российский нападающий набрал 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата .

«Миннесота» неожиданно легко пережила травму Капризова – стала больше забивать. Но у первого звена были проблемы