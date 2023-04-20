Орлов сделал передачу во 2-м матче подряд, у него 25 очков в плей-офф НХЛ за карьеру

Теги Бостон Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (3:6, 1-1).

Защитник «Бостона» отдал результативный пас во второй игре первого раунда Кубка Стэнли подряд.

Всего в 76 матчах плей-офф за карьеру россиянин набрал 25 (2+23) очков.

Сегодня за 19:53 (1:30 – в большинстве, 2:01 – в меньшинстве) у Орлова 1 бросок в створ ворот, 3 хита, полезность – «минус 1».

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2 комментария

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Alexander Bragin
из действующих игроков, российские защитники в плейофф КС
(в скобках общее место среди наших дефов-бомбардиров)

(1) ЗУБОВ - 117 очков
...
(6) Сергачёв - 31
(9) Войнов - 25
(10) Орлов - 25
(21) Задоров - 11
(23) Проворов - 11
(27) Куликов - 8
(28) Нестеров - 7
(29) Емелин - 5
(33) Гавриков - 3
(34) Зайцев - 2
(36) Романов - 2
(37) Любушкин - 1
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+12
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Mephi027
Сокол этот Орлов!
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