Орлов сделал передачу во 2-м матче подряд, у него 25 очков в плей-офф НХЛ за карьеру

сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (3:6, 1-1).

Защитник « » отдал результативный пас во второй игре первого раунда Кубка Стэнли подряд.

Всего в 76 матчах плей-офф за карьеру россиянин набрал 25 (2+23) очков.

Сегодня за 19:53 (1:30 – в большинстве, 2:01 – в меньшинстве) у Орлова 1 бросок в створ ворот, 3 хита, полезность – «минус 1».