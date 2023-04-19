Гендиректор «Сибири» о Шарове и Пьянове: «Не увидим наших лидеров в следующем году. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение»
Кирилл Фастовский сообщил, что Александр Шаров и Валентин Пьянов покинут «Сибирь».
«В следующем году мы уже точно не увидим в команде Голубева, Чесалина, Соловьева, Михала Чайковски.
К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Шаров, шесть лет в клубе – это серьезный срок. И, видимо, Валя Пьянов. Это из тех, кого я могу назвать», – сказал генеральный директор «Сибири».
Если осыпать игроков деньгами до потолка ,то это не значит что команда станет чемпионом. Это проверено на примере нашего футбола. Сколько Дзюбе денег не насыпь, золотого мяча не получит. А эти парни пока даже в сборную не пробились, не говоря о статусе звёзд ( хотя бы на уровне КХЛ).