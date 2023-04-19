Гендиректор «Сибири» о Шарове и Пьянове: «Не увидим наших лидеров в следующем году. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Евгений Чесалин КХЛ Денис Голубев Валентин Пьянов Михал Чайковски Александр Шаров Алексей Соловьев Хоккей

Кирилл Фастовский сообщил, что Александр Шаров и Валентин Пьянов покинут «Сибирь».

«В следующем году мы уже точно не увидим в команде Голубева, Чесалина, Соловьева, Михала Чайковски.

К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Шаров, шесть лет в клубе – это серьезный срок. И, видимо, Валя Пьянов. Это из тех, кого я могу назвать», – сказал генеральный директор «Сибири».

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10 комментариев

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Vedved
Ответ Игорь Игорев
В НХЛ ген менеджеров, которые безграмотно просчитали пол с потолком, убирают нафик. Не церемонясь. Данный товарищ даже не сказал о замене Шара на подрастающее поколение и прочее. Госбабло, #у#и (фигли)… 😏
Причём тут просчитать пол с потолком?🤔 команде - далеко до потолка, но просто они не могут соперничать с топ клубами по финансам. Что касается подрастающего поколения, то посмотрите количество молодых игроков Сибири в прошедшем сезоне) Фастовский даёт отличный результат, учитывая бюджет команды.
+14
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+14
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zach
Чесалина и Голубева найдут кем заменить, Чайковски скорее всего нашли легионера который заменит (незнаю по позиции или нет), Шаров понятно надо использовать момент пока на пике, Пьянову смысл уходить в более богатом клубе так доверять не будут (ну может какие то свои цели)
+3
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+3
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waa1982
Ответ Rialto
Голубев с Чесалиным куда собрались? Кому они на хрен нужны?
С ними просто не собираются продлевать.
+1
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Rialto
Голубев с Чесалиным куда собрались? Кому они на хрен нужны?
+4
-4
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chubrja
Жалко реально всех.
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Дмитрий Травницкий
Игрокам предлогали новые повышенные контракты, но они решили сорвать большой куш на стороне. Это их право. Клуб мог их оставить только засыпав деньгами. Но это дало бы только минусы. Лучше подтянуть молодёжь из фарма плюс поискать недооценённых игроков в других клубах.
Если осыпать игроков деньгами до потолка ,то это не значит что команда станет чемпионом. Это проверено на примере нашего футбола. Сколько Дзюбе денег не насыпь, золотого мяча не получит. А эти парни пока даже в сборную не пробились, не говоря о статусе звёзд ( хотя бы на уровне КХЛ).
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Dragon10
Ответ Rialto
Голубев с Чесалиным куда собрались? Кому они на хрен нужны?
Голубев, наверное, в ВХЛ, или к Марти.
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