Гендиректор «Сибири» о Шарове и Пьянове: «Не увидим наших лидеров в следующем году. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение»

Кирилл Фастовский сообщил, что Александр Шаров и Валентин Пьянов покинут «Сибирь».

«В следующем году мы уже точно не увидим в команде , , , .

К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Шаров, шесть лет в клубе – это серьезный срок. И, видимо, . Это из тех, кого я могу назвать», – сказал генеральный директор «Сибири».